Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

A análise do Laboratório de Química Forense da Polícia Científica identificou que o material recolhido na praça da Alameda Ismael Ribeiro Pereira, entre Mata da Praia e Jardim da Penha, em Vitória, é venenoso. O produto foi coletado para análise após moradores desconfiarem de grânulos rosados espalhados pelos locais.





Segundo a corporação, a investigação apontou que se trata de bromadiolona, um tipo de raticida. O composto, conforme o perito oficial do Labquim, Francisco Manente, é uma substância com nível de intoxicação grave.





Mesmo em pequenas doses, pode causar intoxicação grave, especialmente em crianças, idosos e animais. Por isso, é preciso evitar contato com o material suspeito.





“A principal via de contaminação ocorre por ingestão, embora a exposição por inalação e o contato com a pele também representem riscos. Em humanos, a intoxicação pode causar mal-estar, fraqueza progressiva, sangramentos, hematomas e hemorragias. Em animais, os sintomas são semelhantes e requerem atendimento veterinário imediato”, detalhou o profissional.





A venda da bromadiolona é regulamentada pela Anvisa, assim como a venda direta ao consumidor em baixa concentração (até 0,005% p/p). Apesar da liberação, as circunstâncias em que o material foi encontrado estão sendo apuradas pela Polícia Civil.





Denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181. Novas informações serão divulgadas conforme o avanço das análises e investigações.