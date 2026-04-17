Cresce o número de pessoas que moram sozinhas no ES

Nos últimos anos, cresceu o número de pessoas que moram sozinhas no Espírito Santo. Em 2025, os domicílios com um morador representavam 21,3% das unidades domésticas. Na comparação com 2012, quando esse índice era de 11,6%, houve aumento de 9,7 pontos percentuais.





O percentual de domicílios com apenas um morador no Espírito Santo é o quarto maior do País, atrás apenas de Rio de Janeiro (23,5%), Bahia (22,3%) e Rio Grande do Sul (21,9%).





Os dados são da Pnad Contínua: Características dos domicílios e moradores, divulgada nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Entre as pessoas que moram sozinhas, a maior parte delas tem idade acima de 60 anos (44,2%). Em seguida, aparecem a faixa etária entre 30 e 59 anos, representando 43,8%, e por último, 11,9% têm entre 15 e 29 anos de idade.





Segundo a pesquisa do IBGE, há diferenças entre homens e mulheres que moram sozinhos quanto ao perfil etário: 53,6% dos homens em arranjos unipessoais tinham de 30 a 59 anos de idade, seguidos por aqueles de 60 anos ou mais (33,1%).





Já entre as mulheres que moram sozinhas, a maioria situa-se na faixa de 60 anos ou mais de idade (58%), enquanto 31,6% tinham de 30 a 59 anos.