Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia

A mãe do bebê José Peisino — criança que sofreu uma grave queimadura no pé horas após o nascimento no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, em agosto de 2025 — voltou a denunciar problemas no atendimento de saúde envolvendo o filho.





Em relato publicado em seu perfil no Instagram, Sara Peisino Barbosa afirmou que a cirurgia corretiva que o filho, agora com oito meses, faria na segunda-feira (1º), no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória, foi suspensa após ele ser anestesiado e submetido a diversas tentativas de acesso venoso.





Segundo a mãe, o menino desenvolveu sequelas em um dos dedos do pé em decorrência da queimadura sofrida e precisava passar por um procedimento para corrigir o problema, que poderia comprometer sua estabilidade ao andar.





"Depois de meses de espera, a cirurgia foi marcada para hoje (segunda). Fiz tudo o que pediram. Meu filho ficou em jejum desde as 6 horas da manhã e foi levado para o centro cirúrgico à tarde", relatou Sara.





Ainda de acordo com ela, já no centro cirúrgico, a equipe tentou obter acesso venoso por 12 vezes, sem sucesso. Posteriormente, a mãe teria sido informada de que seria necessário utilizar um cateter neonatal, mas o material não estaria disponível no hospital.