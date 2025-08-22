Caso em apuração

Bebê recém-nascido sofre grave queimadura no pé em hospital na Serra

Mãe de José denunciou em rede social que, horas após o parto, seu filho teria sofrido o ferimento após uma enfermeira colocar um algodão aquecido no pé do bebê para esquentá-lo

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:55

Bebê teve pé queimado dentro de hospital na Serra Crédito: Reprodução | Instagram @sarapeisinob

Um bebê sofreu uma grave queimadura no pé horas após o nascimento, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A mãe da criança, Sara Peisino Barboza, denunciou o caso em seu perfil em rede social na quinta-feira (21). Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que a unidade hospitalar se solidariza com a família e abriu um processo interno para "apuração rigorosa dos fatos".

Sara relatou que foi internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves na segunda-feira (18) para indução do parto, procedimento indicado por ser uma gravidez de risco, já que ela estava com pressão alta. Ela explicou que o filho, José, nasceu saudável, às 6h de terça-feira (19), em parto normal. Horas depois, o bebê foi levado para um berço aquecido porque estava com a temperatura abaixo do ideal.

Ela disse que, naquele momento, a avó do bebê o acompanhava, enquanto a filha se recuperava no quarto. Sara contou que pouco depois ouviu o choro do filho e sentiu um cheiro de queimado. Ao chegar ao local onde a criança estava, foi informada de que uma enfermeira teria usado um algodão aquecido em uma lâmina para esquentar o pé de José, colocando dentro da meia do recém-nascido, em seguida, o vestiu com o macacão. A criança, segundo ela, teria chorado muito e, quando a avó retirou a roupa, viu que o pé do neto já estava com uma grave queimadura. A meia e o macacão do menino também ficaram queimados, conforme o relato.

José foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do hospital e, depois, transferido para o Hospital Infantil, em Vitória, onde aguarda uma cirurgia para avaliar a profundidade da queimadura.

Meu filho nasceu bem e, horas depois, prejudicaram nossas vidas de uma forma terrível Sara Peisino Barboza Mãe de José (relato no Instagram @sarapeisinob)

A Sesa enviou uma nota para A Gazeta em nome do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Confira abaixo.

Hospital Dr. Jayme Santos Neves / Sesa | Nota na íntegra O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com a família e informa que já instaurou processo interno para apuração rigorosa dos fatos. As medidas administrativas cabíveis serão adotadas.

