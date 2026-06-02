Feira de logística e comércio exterior espera movimentar R$ 100 milhões no ES

Com previsão de crescimento de 20% em marcas expositoras e número de visitantes, a segunda edição da Modal Expo vai acontecer entre os dias 16 e 18 de junho no Pavilhão de Carapina, na Serra. No ano passado, a feira movimentou mais de R$ 65 milhões em negócios, já se consolidando como o maior evento de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo.





Para esta edição, são esperados mais de 120 expositores e um público superior a 7 mil visitantes de diversos Estados do Brasil, com expectativa de movimentar até R$ 100 milhões em negócios. A representatividade das empresas expositoras de fora do Espírito Santo dobrou. Em 2025, representavam 13% dos expositores. Agora, passou para 27%.





A feira é promovida pelo Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espirito Santo (Sincades) e Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Espírito Santo (Transcares), com realização da Milanez & Milaneze e Liga de Marketing.





Segundo os organizadores, o foco não é apenas o volume, mas a qualidade técnica do público, atraindo investidores interessados no potencial do Estado, que está a menos de 1.200 km de distância de cerca de 60% do PIB brasileiro. Tudo isso no momento em que o Espírito Santo recebe investimentos em infraestrutura, com novos portos, aeroportos, rodovias e a renovação de ferrovias entrando em operação.





Durante o evento, será discutido como o Estado se prepara para se manter como um hub logístico de referência, especialmente diante dos desafios da reforma tributária.





Na feira, a Arena de Conteúdo contará com palestras magnas e fóruns técnicos que vão abordar as potencialidades do Espírito Santo como hub portuário, da integração do Brasil ao mundo pelos corredores logísticos capixabas e também discussões sobre impactos da reforma tributária.





Em parceria com o Sebrae, serão realizadas rodadas de negócios com 11 empresas âncoras e mais de 100 ofertantes. A previsão é que ocorram mais de 1.000 encontros formais.