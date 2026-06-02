Feira de logística e comércio exterior espera movimentar R$ 100 milhões no ES

Com previsão de crescimento de 20% em marcas expositoras e número de visitantes, a segunda edição da Modal Expo vai acontecer entre os dias 16 e 18 de junho no Pavilhão de Carapina, na Serra. No ano passado, a feira movimentou mais de R$ 65 milhões em negócios, já se consolidando como o maior evento de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo.
Para esta edição, são esperados mais de 120 expositores e um público superior a 7 mil visitantes de diversos Estados do Brasil, com expectativa de movimentar até R$ 100 milhões em negócios. A representatividade das empresas expositoras de fora do Espírito Santo dobrou. Em 2025, representavam 13% dos expositores. Agora, passou para 27%.
A feira é promovida pelo Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espirito Santo (Sincades) e Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Espírito Santo (Transcares), com realização da Milanez & Milaneze e Liga de Marketing.
Segundo os organizadores, o foco não é apenas o volume, mas a qualidade técnica do público, atraindo investidores interessados no potencial do Estado, que está a menos de 1.200 km de distância de cerca de 60% do PIB brasileiro. Tudo isso no momento em que o Espírito Santo recebe investimentos em infraestrutura, com novos portos, aeroportos, rodovias e a renovação de ferrovias entrando em operação.
Durante o evento, será discutido como o Estado se prepara para se manter como um hub logístico de referência, especialmente diante dos desafios da reforma tributária.
Na feira, a Arena de Conteúdo contará com palestras magnas e fóruns técnicos que vão abordar as potencialidades do Espírito Santo como hub portuário, da integração do Brasil ao mundo pelos corredores logísticos capixabas e também discussões sobre impactos da reforma tributária.
Em parceria com o Sebrae, serão realizadas rodadas de negócios com 11 empresas âncoras e mais de 100 ofertantes. A previsão é que ocorram mais de 1.000 encontros formais.
Os participantes poderão ainda realizar visitas técnicas em grandes operações, como Wine, Log-In e Vports.
Além do crescimento da área de exposição e da ampliação do ambiente de negócios, a feira traz novidades voltadas à geração de oportunidades concretas e à inclusão de novos públicos dentro da cadeia produtiva.
Entre elas está a parceria com o Sebrae e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), que viabilizará a participação de 41 microempreendedores em um espaço dedicado à apresentação de produtos, serviços e soluções para o setor logístico. A iniciativa amplia a presença dos pequenos negócios dentro de um dos principais ambientes de relacionamento empresarial do Espírito Santo.
Para o diretor da feira, Marcos Milaneze, a Modal Expo se consolida como uma plataforma de desenvolvimento para o setor.
"Comercializar todos os espaços da feira mostra que a Modal Expo responde a uma demanda real do mercado. O Espírito Santo vive um momento decisivo, com novos investimentos, expansão logística e fortalecimento de sua infraestrutura, e a feira se consolida como um ambiente de conexão entre empresas, investidores e oportunidades", afirma.
Para Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing e também organizador da Modal Expo, a feira chega em sintonia com um dos momentos mais relevantes da economia capixaba.
“O Estado vive um novo ciclo de crescimento, impulsionado pela expansão portuária, pelos investimentos em infraestrutura, pelo avanço dos parques logísticos e por grandes projetos que estão redesenhando sua dinâmica econômica. Quando a logística avança, o desenvolvimento acompanha. Esse movimento gera oportunidades, atrai investimentos, fortalece empresas, movimenta setores inteiros e reposiciona o Espírito Santo como um dos ambientes mais estratégicos do Brasil para negócios e inovação. É exatamente nesse cenário que a Modal Expo se consolida como o grande ponto de encontro do setor.”