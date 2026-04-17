Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Um policial militar que atua no 3º Batalhão da corporação, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, ficou ferido após sofrer um acidente de carro no município, na madrugada desta sexta-feira (17). O veículo do PM saiu da pista na ES 387, perto do bairro Guararema, e capotou em uma área de pasto. Ele estava em carro particular.





De acordo com as informações da polícia, o veículo saiu da pista, desceu pela lateral da via, capotou e acabou batendo contra a vegetação às margens da estrada. O motorista ficou ferido e foi socorrido, sendo encaminhado a um hospital da região.





Apesar do susto, a informação da polícia é de que o agente sofreu apenas escoriações e passa bem.



