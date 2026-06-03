Suspeita sobre confronto que terminou com dois mortos levou à prisão de quatro PMs no ES

A suspeita de irregularidades em uma ocorrência policial registrada em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, foi o ponto de partida para a operação que resultou na prisão de quatro policiais militares e outros quatro investigados na terça-feira (3). Segundo a Polícia Civil, as apurações identificaram divergências entre o que foi relatado pelos agentes no boletim de ocorrência e as informações levantadas posteriormente pelos investigadores.





A Operação Lucas 3:14 foi realizada pela Polícia Civil, Corregedoria da Polícia Militar e Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Ao todo, 12 pessoas são investigadas por crimes como homicídio, fraude processual, pistolagem e organização criminosa. Oito delas tiveram mandados de prisão temporária cumpridos.





Suspeitos presos durante a ação:

Três homens, de 37, 36 e 49 anos, presos por força de mandado de prisão.

Um homem, de 44, e uma mulher, de 46 anos, presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional.

Uma mulher, de 39 anos, foi presa em flagrante e liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial.

Uma mulher, de 26 anos, presa por força de mandado de prisão.

Quatro policiais militares, de 36, 30, 43 e 25 anos, presos por força de mandado de prisão.





As investigações começaram após uma ocorrência registrada em 5 de dezembro do ano passado, às margens da BR 262, em uma área rural de Ibatiba. Na ocasião, uma guarnição da Polícia Militar informou ter sido recebida a tiros durante uma abordagem a ocupantes de um veículo suspeito. Dois homens, identificados como Ezequiel de Sousa, de 39 anos, e Claudinei de Paula, de 43, acabaram baleados e morreram.





No entanto, conforme explicou o delegado Bruno Alves, titular da Delegacia Regional de Ibatiba, a análise do caso revelou inconsistências entre a versão apresentada pelos militares e outros elementos reunidos durante a investigação.





"Aquela situação narrada no boletim de ocorrência não estava coerente com outras informações", afirmou o delegado durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3).