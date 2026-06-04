Granizo permanece acumulado pelo terceiro dia após tempestade em Muniz Freire

Mesmo três dias após a forte tempestade que atingiu o município de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, moradores ainda encontram vestígios do granizo que caiu durante o temporal. Nesta quinta-feira (4), um produtor rural registrou imagens mostrando uma grande quantidade de gelo ainda acumulada em uma propriedade na localidade de Itaici.
No vídeo, o produtor rural Rodrigo Paulúcio se surpreende com o tamanho das pedras de granizo. "Quinta-feira está igual a ontem ainda… Isso foi segunda-feira, olha o tamanho da pedra ainda", comenta.
O temporal com queda de granizo foi registrado na última segunda-feira (1º) e provocou impactos em áreas rurais do município, que deve divulgar um balanço sobre os prejuízos na próxima semana.