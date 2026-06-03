Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire

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Um carro capotou na rodovia ES 060 no bairro Maraguá, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (3). A Polícia Militar informou que um homem e uma mulher ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu/192. Não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e estado de saúde das vítimas.
Um casal suspeito de praticar uma série de furtos em farmácias de Colatina foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (3), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a PM, os dois estavam em uma motoneta e foram cercados na rodovia enquanto seguiam em direção a São Gabriel da Palha. Com eles, os policiais encontraram diversos cosméticos, roupas, produtos de higiene pessoal e três celulares.
Inicialmente, o casal negou o envolvimento nos crimes. Contudo, ao saberem que haviam sido flagrados por câmeras de videomonitoramento, os suspeitos confessaram os furtos nos estabelecimentos. A mulher revelou ainda que havia mais mercadorias furtadas na residência dela, localizada no bairro Colúmbia, também em Colatina.
Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Nova Venécia. O homem também foi autuado por conduzir a motoneta sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo foi removido e os materiais apreendidos.
A Polícia Civil informou que os envolvidos estão sendo ouvidos na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia. Segundo a corporação, somente após a conclusão dos depoimentos será definido o procedimento a ser adotado.
Cariacica passou a contar com uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) inaugurada em São Geraldo na terça-feira (2). A gestão municipal estima atender mensalmente cerca de 3.500 pessoas.
No local são ofertados consultas médicas de rotina, atendimentos de enfermagem, curativos, aplicações de vacinas, realizações de testes rápidos, aferições de pressão arterial e glicemia e coletas de exames preventivos. Também há trabalhos para desenvolver ações educativas e de conscientização para a comunidade.
As equipes atuam no acompanhamento das famílias cadastradas, focando na prevenção, no diagnóstico precoce e no monitoramento dos pacientes de todas as idades.
Um caminhão furtado na madrugada desta quarta-feira (3), em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, foi recuperado horas depois em Governador Valadares, Minas Gerais. A localização do veículo foi possível graças ao sistema de rastreamento acionado pelo proprietário.
De acordo com a Polícia Militar, o caminhão estava estacionado no pátio de uma empresa de café, no distrito de Sapucaia, quando o crime ocorreu. Após perceber o furto, o dono do veículo utilizou o rastreador e localizou o caminhão abandonado em um posto de combustíveis no bairro Santa Paula, próximo à BR 116, em solo mineiro.
Um vídeo gravado dentro do carro que seguia atrás de um caminhão-tanque mostra o momento em que o veículo tombou e pegou fogo na ES 146, em Alfredo Chaves, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), próximo à Ponte do Cafundó, via de acesso à localidade de Barra do Batatal, na Região Serrana.
Logo após o tombamento, o motorista do carro parou para ajudar no resgate do caminhoneiro, que recebeu atendimento do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Pouco tempo depois, houve a explosão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava alfalto líquido. Após o combate às chamas foi necessário resfriar o material até que ele endurecesse para, em seguida, ser removido com auxílio de um trator. Os trabalhos duraram cerca de três horas, período em que a rodovia ficou totalmente interditada. O tráfego foi liberado por volta das 14h, segundo a prefeitura.
Um caminhão-tanque com combustível tombou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (3), na ES 146, na altura da ponte do Cafundó, que dá acesso à localidade de Barra do Batatal, no interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava alfalto líquido. Após o combate às chamas foi necessário resfriar o material até que ele endurecesse para, em seguida, ser removido com auxílio de um trator. Os trabalhos duraram cerca de três horas, período em que a rodovia ficou totalmente interditada. O tráfego foi liberado por volta das 14h, segundo a prefeitura.
Imagens de um motorista que seguia atrás da carreta
mostram o momento que o caminhoneiro tomba. De acordo com uma testemunha, o acidente
aconteceu por volta das 10h. O motorista foi socorrido por uma ambulância do
Samu.
Quatro cachorros foram encontrados mortos com suspeita de envenenamento na terça-feira (2), no bairro Vicente Soella, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Os tutores informaram à Polícia Militar que os animais estavam vivos e aparentemente saudáveis até o início da manhã daquele mesmo dia.
Segundo relatos dos tutores, a suspeita é de que os cães tenham ingerido algum alimento envenenado deixado na via pública. Informações anônimas repassadas à PM apontam que uma pessoa não identificada teria jogado ossos contaminados com veneno na rua.
Os animais foram recolhidos pelo Centro de Bem-Estar Animal e encaminhados ao Hospital Veterinário Joaquim Rossi (Unesc) para a realização de exames.
Em nota, a Prefeitura de Colatina informa que acionou a Polícia Civil e a perícia especializada. Segundo o município, um perito criminal veterinário da Polícia Científica virá de Vitória para realizar a necropsia e os exames toxicológicos que deverão identificar a causa das mortes.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.
Agentes da Receita e da Polícia Federal fizeram buscas em uma tabacaria na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta quarta-feira (3). Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, as equipes ficaram cerca de uma hora dentro do estabelecimento.
Questionada sobre o caso, a Polícia Federal informou que trata-se da Operação Não Fume, que tem o objetivo de reprimir a entrada e a comercialização ilegal de cigarros em território nacional, incluindo os chamados cigarros eletrônicos.
No Espírito Santo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na região da Grande Vitória, sendo dois em residências e quatro em estabelecimentos comerciais do tipo “tabacaria”.
Foram apreendidos aproximadamente 75 dispositivos eletrônicos para fumar, além de acessórios e essências de origem ilegal. Um investigado foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e, se for condenado, estará sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão.
A ação, que é nacional, mobilizou mais de 200 policiais federais para o cumprimento de 51 mandados de busca e apreensão no Pará, Paraná, Tocantins, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás.
A Polícia Federal informou que segue com operações de inteligência para identificar os responsáveis pela venda, importação, fabricação e publicidade ilegais de cigarros eletrônicos, que além de desobedecerem a legislação em vigor, ainda propagam a falsa informação de que os cigarros eletrônicos podem ser utilizados, de forma terapêutica, no auxílio às pessoas que pretendem parar de fumar os cigarros convencionais.
Uma menina de 7 anos sofreu graves queimaduras após um
acidente doméstico em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na
terça-feira (2). Por conta do estado de saúde, a criança foi transferida para receber atendimento na Grande Vitória com o apoio do helicóptero do Núcleo
de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Segundo relatos iniciais à equipe do Notaer, o acidente teria acontecido após a criança manusear fogo próximo a um recipiente com combustível. A menina se feriu gravemente na face e nos membros superiores. Ela precisou ser intubada
pela equipe médica ainda em Cachoeiro de Itapemirim para garantir a
estabilização para o transporte de alta complexidade.
A aeronave pousou em Vitória durante a tarde e a paciente ficou sob cuidados da equipe multidisciplinar do pronto-socorro do Hospital
Infantil de Vitória. A unidade é referência no Estado para o tratamento de
queimaduras em crianças.
Um motociclista morreu em um acidente com um ônibus do Sistema Transcol no quilômetro 289,6 da BR 101, trecho conhecido como Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (3). Apllicativos de navegação mostram trânsito intenso desde Santana até Flexal II, no sentido Serra, e de Nova Rosa da Penha até Planeta, em Cariacica, na direção contrária.
Questionada sobre a ocorrência, a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, informou que a faixa 2 da pista foi interditada e o tráfego flui por desvio na faixa 1.
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), Polícia Científica e recursos da Ecovias Capixaba estiveram no local.
A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes ao Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), já que um ônibus se envolveu no acidente, e aguarda retorno.