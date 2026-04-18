Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor

Dois motoristas morreram em um acidente envolvendo um carro oficial da Prefeitura de Pancas e uma Fiorino na madrugada deste sábado (18), na ES 080, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. No momento da colisão, havia neblina na estrada.





As vítimas foram identificadas como Renato Augusto de Oliveira, de 63 anos, motorista do carro da prefeitura, e Jonathan Torezani, de 36 anos, condutor da Fiorino.





Uma terceira pessoa ficou ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.