Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor

Dois motoristas morreram em um acidente envolvendo um carro oficial da Prefeitura de Pancas e uma Fiorino na madrugada deste sábado (18), na ES 080, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. No momento da colisão, havia neblina na estrada.
As vítimas foram identificadas como Renato Augusto de Oliveira, de 63 anos, motorista do carro da prefeitura, e Jonathan Torezani, de 36 anos, condutor da Fiorino.
Uma terceira pessoa ficou ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
De acordo com informações da Polícia Militar, os dois veículos bateram de frente no acostamento da rodovia. O carro da Prefeitura de Pancas seguia no sentido Pancas–Colatina, enquanto a Fiorino trafegava na direção contrária.
A suspeita, segundo a polícia, é que a Fiorino, dirigida por Jhonatan Torezani, tenha invadido a contramão e provocado a colisão frontal. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda serão investigadas.
Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Pancas lamentou a morte de Renato Augusto de Oliveira, que era servidor da Secretaria Municipal de Saúde. O órgão destacou o comprometimento do trabalhador e se solidarizou com familiares, amigos e colegas.
Com informações de g1 ES
Atualização
A reportagem foi atualizada com novas informações do acidente e imagem da segunda vítima.