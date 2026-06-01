Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES

Um grupo ficou preso após subir o monumento natural da Pedra do Frade e a Freira, localizado na divisa entre os municípios de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das três pessoas conseguiu ligar e pedir ajuda nesta segunda-feira (1°), afirmando que estavam no local desde o domingo (31) e não conseguiam sair.





Além dos Bombeiros, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo foi ao local e recuperou as vítimas com um cesto de resgate. Os três contaram para a equipe do Notaer que tentaram descer após uma escalada, mas não encontraram a via de acesso pois ela estava destruída. O grupo decidiu esperar a manhã para tentar novamente, mas ainda assim não conseguiram realizar a descida e ligaram para os bombeiros.





Após o resgate realizado no final da tarde de segunda-feira (1°), os escaladores chegaram sem ferimentos ao solo. Eles ficaram aos cuidados dos bombeiros.