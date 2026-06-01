Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

A travessia de animais domésticos e silvestres nas pistas urbanas de Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, vai contar com um apoio a partir de 5 de junho: a patarela. O nome faz alusão a passarela, mas é uma versão da faixa de pedestres para os bichos, e será feita em formato de patas amarelas ao lado da faixa para humanos. Essa é a primeira ação neste formato no estado.





A inauguração acontece às 9h na Praça Arthur Gerhardt, no Centro da cidade, também em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.





A data foi escolhida pelos organizadores do Programa Reluz na Estrada, desenvolvido pelo Instituto Ambiental Reluz, que é responsável pela ação, devido à ligação com o objetivo principal da patarela, também conhecida como patadestre: evitar o atropelamento dos animais, principalmente os silvestres.





Segundo o Reluz na Estrada, Domingos Martins foi escolhida por ter áreas remanescentes da Mata Atlântica no Estado, o que leva à circulação dos animais em locais urbanos.





Outros pontos do município também vão receber a instalação, porém sem data definida, segundo o Reluz na Estrada.