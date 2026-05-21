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Motociclista fica ferido após colidir com carro em cruzamento de Linhares

Câmera de videomonitoramento registrou o momento do acidente. A vítima foi socorrida pelo Samu para um hospital da região

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 18:09

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

21 mai 2026 às 18:09

Um motociclista ficou ferido após bater em um carro em um cruzamento do bairro Linhares V, em Linhares, região Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (21). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento da colisão e mostra o motociclista sendo arremessado após o impacto. 

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que trafegava sentido Gaivotas x Boa Vista, quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Bentivi, teve a lateral esquerda do veículo atingida pela motocicleta.

O motociclista foi socorrido pelo Samu/192 para um hospital da região. Já o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

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