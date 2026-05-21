Motociclista fica ferido após colidir com carro em cruzamento de Linhares

Um motociclista ficou ferido após bater em um carro em um cruzamento do bairro Linhares V, em Linhares, região Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (21). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento da colisão e mostra o motociclista sendo arremessado após o impacto.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que trafegava sentido Gaivotas x Boa Vista, quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Bentivi, teve a lateral esquerda do veículo atingida pela motocicleta.
O motociclista foi socorrido pelo Samu/192 para um hospital da região. Já o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.