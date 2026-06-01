Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Um idoso de 70 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) e conduzido à delegacia por dirigir um carro sob o efeito de álcool, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no domingo (31). Moradores disseram aos agentes da guarda que o homem chegou a subir em calçadas e quase atropelou pedestres.





Segundo a GCM, o motorista apresentava forte odor de álcool, descoordenação motora e dificuldade para responder às perguntas e realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado à delegacia, onde passou por um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. O carro foi removido para um pátio credenciado pelo Detran/ES.





A Polícia Civil informou que o idoso foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e, após o pagamento da fiança, foi liberado para responder ao processo em liberdade.