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Entre 10 e 14 anos

Acidente entre van escolar e caminhão deixa 5 estudantes mortos em Goiás

Outros sete ocupantes da van ficaram feridos e foram levados a hospitais. Governo de Goiás decretou luto oficial de três dias

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 08:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2026 às 08:57
Estudantes morrem em acidente entre van escolar e caminhão, na GO-518 Reprodução/TV Anhanguera
Cinco estudantes entre 10 e 14 anos morreram na noite desta segunda-feira (1º) em um acidente entre uma van escolar e um caminhão no interior de Goiás. As vítimas eram alunas do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, em Sanclerlândia, e voltavam para casa quando a van bateu na traseira da carreta, que estaria parada na pista.
O acidente aconteceu na rodovia GO-518, entre os municípios de Sanclerlândia e Córrego do Ouro. Um dos adolescentes morava em São Luís dos Montes Belos e os outros quatro em Córrego do Ouro. O número de feridos ainda não foi divulgado.
As mortes foram confirmadas pelo governador Daniel Vilela (MDB). Em nota, ele lamentou o ocorrido, prestou solidariedade às famílias e decretou luto oficial de três dias em Goiás.
Segundo Vilela, os feridos foram levados para hospitais da região e o governo determinou que equipes de secretarias estaduais prestem o auxílio necessário aos envolvidos.
As aulas nas escolas da rede estadual foram suspensas em Sanclerlândia e Córrego do Ouro.
"A partida tão precoce dessas crianças que carregavam sonhos, talentos e projetos de vida deixa um vazio impossível de ser mensurado", diz nota assinada pela direção do colégio militar onde as vítimas estudavam.
A Prefeitura de Córrego do Ouro informou que está mobilizada para apoiar as famílias atingidas pela tragédia.

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