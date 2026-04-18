Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao menos 30 disparos

Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Daniel Nunes Cardoso, de 19 anos, morreu com ao menos nove tiros pelo corpo

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 12:49

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 abr 2026 às 12:49
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra Roberto Pratti

Um jovem de 19 anos foi executado com nove tiros, no bairro Palmeiras, na Serra. O assassinato aconteceu por volta das 21h de sexta-feira (17). Os disparos atingiram braço, costas e cabeça da vítima.


Um adolescente de 16 anos também foi baleado e está internado no Hospital Infantil de Vitoria. Ninguém foi preso e não há informação sobre a motivação do crime.


Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os dois tinham saído de uma distribuidora de bebidas quando o tiroteio começou. Testemunhas informaram que escutaram ao menos 30 tiros disparados de carro branco com cinco pessoas.


Alguns disparos atingiram o segundo andar de uma casa próxima ao local onde o homicídio aconteceu. Outro imóvel também foi alvo, registrando marcas de pelo menos dez tiros. 

Um jovem de 19 anos morreu em ataque a tiros na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Um jovem de 19 anos morreu em ataque a tiros na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra Roberto Pratti

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.


A corporação pediu ajuda da população. Qualquer informação pode ser enviada, de forma anônima, para os canais do Disque-Denúncia: pelo telefone 181; pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou pelo número de WhatsApp 27 99253-8181.

Veja Também 

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas

Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha

Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local

Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio crime Serra Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'O massacre dos idosos': como doença do filho de chefe de facção no Haiti levou à maior chacina do século nas Américas
Imagem de destaque
Especialistas e autoridades em segurança pública debatem caminhos para enfrentar violência no Brasil
Imagem de destaque
Entenda por que dormir 7 horas por noite ajuda a retardar o envelhecimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados