Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Um jovem de 19 anos foi executado com nove tiros, no bairro Palmeiras, na Serra. O assassinato aconteceu por volta das 21h de sexta-feira (17). Os disparos atingiram braço, costas e cabeça da vítima.





Um adolescente de 16 anos também foi baleado e está internado no Hospital Infantil de Vitoria. Ninguém foi preso e não há informação sobre a motivação do crime.





Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os dois tinham saído de uma distribuidora de bebidas quando o tiroteio começou. Testemunhas informaram que escutaram ao menos 30 tiros disparados de carro branco com cinco pessoas.





Alguns disparos atingiram o segundo andar de uma casa próxima ao local onde o homicídio aconteceu. Outro imóvel também foi alvo, registrando marcas de pelo menos dez tiros.