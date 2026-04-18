Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 375

Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES

As duas vítimas foram encaminhadas ao hospital em estado grave

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 12:04

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

18 abr 2026 às 12:04
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas PM

Um motociclista e o passageiro da moto ficaram gravemente feridos após serem atingidos por uma carreta na ES 375, rodovia que liga a cidade de Piúma à BR 101, no Sul do Espírito Santo.


O condutor da motocicleta, identificado como Gabriel Lourenço dos Santos, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência com fraturas expostas, enquanto o carona Lucas Paz Moreira foi para o Hospital da cidade. 


Já o carreteiro Rodrigo Paz Moreira não sofreu lesões e foi liberado após esclarecer os fatos à Polícia Militar (PM) e fazer uma declaração por escrito. Ele fez o teste de etilômetro, mas não foi constatada a presença de álcool no organismo dele.







Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Motociclista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados