Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES

Um motociclista e o passageiro da moto ficaram gravemente feridos após serem atingidos por uma carreta na ES 375, rodovia que liga a cidade de Piúma à BR 101, no Sul do Espírito Santo.





O condutor da motocicleta, identificado como Gabriel Lourenço dos Santos, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência com fraturas expostas, enquanto o carona Lucas Paz Moreira foi para o Hospital da cidade.





Já o carreteiro Rodrigo Paz Moreira não sofreu lesões e foi liberado após esclarecer os fatos à Polícia Militar (PM) e fazer uma declaração por escrito. Ele fez o teste de etilômetro, mas não foi constatada a presença de álcool no organismo dele.



