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Coluna Leonel Ximenes

Trânsito matou mais de 400 este ano no ES. E quem são as maiores vítimas?

Números referem-se aos primeiros cinco meses de 2026

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

05 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente de trânsito envolvendo um ônibus do Transcol Fernando Madeira

O Espírito Santo convive com um problema grave nas vias públicas. dados do Observatório de Segurança Pública apontaram 414 óbitos no trânsito de janeiro a maio: só no último mês foram 100 vítimas, a maior quantidade do ano.


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Para o especialista em segurança pública e advogado especializado em Direito de Trânsito Fábio Marçal, o cenário é grave. “A se confirmar essa tendência, podemos ver, mais uma vez, o Espírito Santo terminando o ano com cerca de mil mortes nas vias”, afirmou.


Outro dado que preocupa é a quantidade de jovens entre as vítimas. ““As estatísticas apontam que 53,25% das vítimas tinham entre 15 e 44 anos, o que demonstra a precocidade dessas partidas trágicas”, destacou Marçal.


Ele também observa que nem mesmo iniciativas como o Maio Amarelo foram capazes de frear a escalada de mortes no trânsito. “É preciso plantar essa mudança desde a base.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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