Trânsito matou mais de 400 este ano no ES. E quem são as maiores vítimas?

O Espírito Santo convive com um problema grave nas vias públicas. dados do Observatório de Segurança Pública apontaram 414 óbitos no trânsito de janeiro a maio: só no último mês foram 100 vítimas, a maior quantidade do ano.





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Para o especialista em segurança pública e advogado especializado em Direito de Trânsito Fábio Marçal, o cenário é grave. “A se confirmar essa tendência, podemos ver, mais uma vez, o Espírito Santo terminando o ano com cerca de mil mortes nas vias”, afirmou.





Outro dado que preocupa é a quantidade de jovens entre as vítimas. ““As estatísticas apontam que 53,25% das vítimas tinham entre 15 e 44 anos, o que demonstra a precocidade dessas partidas trágicas”, destacou Marçal.





Ele também observa que nem mesmo iniciativas como o Maio Amarelo foram capazes de frear a escalada de mortes no trânsito. “É preciso plantar essa mudança desde a base.”