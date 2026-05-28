Velocidade máxima: 60 km/h. Mas motorista passou a 124 km/h no ES

O sistema de videomonitoramento da Ecovias Capixaba flagrou uma caminhonete a uma velocidade de 124 km/h em um trecho onde o limite máximo permitido é de 60 km/h, no km 107 da BR 101, em Sooretama e Linhares, na tarde de terça-feira (26). Ou seja, mais que o dobro da velocidade regulamentada para a via.
O flagrante aconteceu durante uma ação especial do movimento Maio Amarelo promovida pela concessionária da BR 101 no Espírito Santo em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A iniciativa teve caráter educativo e preventivo, com foco na conscientização dos motoristas sobre os riscos do excesso de velocidade e a importância do respeito aos limites da rodovia.
Na imagem do flagrante, o lado esquerdo da tela mostra a foto traseira da picape no momento da captura. O sistema de radares utilizado possui tecnologia integrada de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), capaz de fazer automaticamente a leitura da placa e converter a imagem em dados identificáveis dentro do sistema.
Essas informações aparecem logo abaixo da fotografia do veículo. Também são exibidos dados como a data e o horário da passagem, a classificação do veículo e o número do equipamento responsável pela fiscalização. O radar utilizado é homologado, certificado e aferido pelos órgãos competentes, garantindo precisão e confiabilidade na medição realizada.
COMO FUNCIONA O SISTEMA
O sistema de velocidade média funciona a partir da leitura do veículo em dois pontos distintos da rodovia. Nesse caso, a primeira captura ocorreu no km 118 e a segunda no km 107, entre Sooretama e Linhares. A partir dessas duas marcações, o software calcula o tempo gasto para percorrer o trecho e, consequentemente, determina a velocidade média desenvolvida pelo motorista.
Na tabela localizada à direita da imagem, destacada em laranja, o sistema apresenta novamente os dados do veículo, as informações de data e horário, a identificação do equipamento e o resultado final da aferição: a picape percorreu o trecho monitorado com velocidade média de 124 km/h.
A ação de medição da velocidade média busca justamente combater o chamado “efeito canguru”, quando o motorista reduz a velocidade apenas ao passar por um radar e acelera novamente logo em seguida. A medição por velocidade média permite avaliar o comportamento do condutor ao longo de todo o trajeto monitorado, incentivando uma condução mais constante e segura.
ABORDAGEM DA PRF
Embora a legislação brasileira ainda não permita a emissão de multas com base exclusivamente na velocidade média, os motoristas identificados acima do limite foram abordados pela equipe da PRF em uma ação educativa.
Em vez de autuação, os condutores receberam uma breve orientação sobre segurança no trânsito, excesso de velocidade e os impactos da imprudência na ocorrência de sinistros rodoviários.
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