Velocidade máxima: 60 km/h. Mas motorista passou a 124 km/h no ES

O sistema de videomonitoramento da Ecovias Capixaba flagrou uma caminhonete a uma velocidade de 124 km/h em um trecho onde o limite máximo permitido é de 60 km/h, no km 107 da BR 101, em Sooretama e Linhares, na tarde de terça-feira (26). Ou seja, mais que o dobro da velocidade regulamentada para a via.





O flagrante aconteceu durante uma ação especial do movimento Maio Amarelo promovida pela concessionária da BR 101 no Espírito Santo em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A iniciativa teve caráter educativo e preventivo, com foco na conscientização dos motoristas sobre os riscos do excesso de velocidade e a importância do respeito aos limites da rodovia.





Na imagem do flagrante, o lado esquerdo da tela mostra a foto traseira da picape no momento da captura. O sistema de radares utilizado possui tecnologia integrada de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), capaz de fazer automaticamente a leitura da placa e converter a imagem em dados identificáveis dentro do sistema.