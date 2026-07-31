Venda de participação da Fifa reacende debate sobre escândalo do passado

A proposta da Fifa de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE), empresa que concentraria a exploração comercial de seus principais ativos e poderia receber investimento privado, provocou reação imediata das federações europeias e reacendeu comparações com modelos adotados pela entidade no passado.





Embora especialistas ouvidos pela reportagem ressaltem que não há indícios de irregularidades na iniciativa, eles afirmam que o projeto revive um debate antigo sobre a relação entre a entidade e empresas responsáveis por transformar direitos esportivos em receita.





A comparação surgiu após a Fifa apresentar a ideia de criar uma subsidiária responsável pela gestão comercial de ativos como a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes. A intenção é vender uma participação minoritária da empresa a investidores, mantendo o controle da entidade.





Para o especialista em marketing esportivo e PhD em Comportamento do Consumo Fernando Fleury, a proposta guarda semelhanças com modelos utilizados por empresas como ISL, Traffic e LiveMode, mas representa um passo além.





"A ISL era uma empresa externa que recebia ou comprava direitos da Fifa e ganhava com sua revenda. A Traffic operava de forma semelhante, sobretudo em mercados e competições regionais. A LiveMode representa uma evolução, ao integrar comercialização, produção, distribuição e construção de audiência. Mas todas continuam sendo empresas externas", disse Fleury, especialista em marketing. Segundo ele, a principal mudança é que a Fifa deixaria de apenas contratar terceiros para explorar seus ativos comerciais.





A Fifa pretende concentrar sua operação comercial numa empresa própria e vender uma participação dessa companhia a investidores. Portanto, não estará apenas contratando alguém para explorar seus direitos. Estará permitindo que terceiros participem economicamente da estrutura que transforma esses direitos em receita. Fleury resume a diferença da seguinte forma: "A ISL privatizava parte da comercialização. A FFE pretende privatizar parcialmente o motor comercial."





Apesar da semelhança estrutural, o especialista afirma que a comparação não deve ser feita sob a ótica dos escândalos de corrupção que marcaram o futebol internacional.

"Isso não permite comparar a proposta atual aos esquemas de corrupção da ISL ou da Traffic. Até agora, não há evidência nesse sentido. A comparação válida é de arquitetura, incentivos e governança", disse.