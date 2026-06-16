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Norte capixaba

Motociclista fica ferida em acidente com ônibus em Aracruz

Publicado em

16 jun 2026 às 18:08
Motociclista fica ferida após colisão com ônibus em Aracruz
Leitor A Gazeta

Uma motociclista ficou ferida após uma colisão entre a moto que conduzia e um ônibus do transporte público de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu no Centro da cidade, e a vítima já havia sido socorrida quando os policiais chegaram ao local.


As circunstâncias da colisão não foram divulgadas. A reportagem também procurou a Cordial e aguarda um posicionamento da empresa.

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Ana Muniz

Residente em Jornalismo / [email protected]
Ana Muniz
Programa

CNH Social 2026: Detran abre matrícula para selecionados no 2 º lote

Publicado em 16/06/2026 às 15:05
Nova CNH / Detran ES
Divulgação | Detran

As matrículas para os selecionados no segundo lote do Programa CNH Social 2026 foram abertas nesta terça-feira (16) e seguem até o dia 2 de julho. 


O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) alerta que o beneficiário que não realizar a inscrição dentro do prazo será desclassificado e impedido de participar do programa por três anos. 


COMO SE INSCREVER? 

  • Acessar o site do Detran-ES
  • Clicar na aba "CNH social", que fica na página principal do site, lado esquerdo
  • Descer a tela até encontrar "Matrícula On-line"
  • Preencher o formulário com os dados solicitados.

Após a realização da matrícula, o candidato deverá se dirigir à autoescola indicada, em até 15 dias corridos, para concluir a abertura do processo de habilitação. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Norte capixaba

Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido em São Mateus

Publicado em 16/06/2026 às 12:55
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16), no bairro Pedra D'água
Leitor A Gazeta

Um motociclista ficou ferido em uma colisão com um carro no bairro Pedra D'Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16), e a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Cobilândia

Pernas humanas são encontradas dentro de sacola em Vila Velha

Publicado em 16/06/2026 às 12:36
Sacola com duas pernas humanas foi encontrada dentro de valão em Cobilândia
Valão onde pernas humandas foram encontradas | Fabrício Christ

Duas pernas humanas foram encontradas dentro de uma sacola plástica em um valão no bairro Cobilândia, em Vila Velha, por volta das 8h desta terça-feira (16). O material foi localizado por funcionários de uma empresa prestadora de serviços à prefeitura que realizavam a limpeza do curso d’água.


Os restos mortais foram removidos pela Polícia Científica e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil investigará o caso.

Serviço

Ajude a polícia

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento:

■ Pelo telefone, no número181. A ligação é gratuita.
■ Pela internet, no site https://disquedenuncia181.es.gov.br/

■ Pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181

(Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta)

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Dois presos

Operação da Polícia Civil encontra fuzis, munições e viatura falsa no ES

Publicado em 16/06/2026 às 11:46

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos e apreendeu armas, incluindo três fuzis, carregadores e  munições durante uma operação realizada na manhã desta terça-feira (16) nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha.


A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que cumpriu seis mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão preventiva. Os dois principais alvos da operação foram localizados e presos. Ainda não há informações sobre a identificação dos suspeitos.


Durante o cumprimento das buscas, os policiais apreenderam:


  • 2 fuzis calibre 5.56mm;
  • 1 fuzil calibre 9mm;
  • 1 carabina calibre .40;
  • 1 pistola calibre .45 ACP;
  • 1 pistola calibre 9mm;
  • 1 pistola calibre .22 LR;
  • 1 revólver calibre .38;
  • 20 carregadores de calibres diversos;
  • 566 munições de calibres diversos;
  • 1 mira holográfica e 2 bipés para armas de precisão;
  • 1 par de algemas;
  • 1 veículo Toyota Etios equipado com giroflex oculto (utilizado para simular viatura descaracterizada);
  • 1 veículo Toyota Corolla;
  • R$ 8.040 em espécie.


A Polícia Civil informou que mais detalhes da operação serão divulgados em momento oportuno. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Adote um "aumigo"

Serra realiza feira de adoção de cães e gatos nesta terça (16) em Porto Canoa

Publicado em 16/06/2026 às 11:12
É preciso garantir que esses animais, que já sofreram com o abandono, encontrem lares onde recebam amor e proteção
É preciso garantir que esses animais, que já sofreram com o abandono, encontrem lares onde recebam amor e proteção Prefeitura da Serra | Felipe de Oliveira

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá uma oportunidade nesta terça-feira (16), durante a Feira de Adoção de cães e gatos, realizada na pracinha principal da Avenida Brasília, no bairro Porto Canoa, na Serra. O evento será das 16h às 19h.


A iniciativa é promovida pelo Departamento de Bem-Estar Animal do município. Os interessados poderão conhecer os animais disponíveis e receber orientações da equipe técnica sobre os cuidados necessários com o novo integrante da família. 


Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência. 

Serviço

Feira de adoção de cães e gatos

Dia: terça-feira (16)

Hora: das 16h às 19h

Local: pracinha principal da Avenida Brasília, no bairro Porto Canoa

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Previsão do tempo

ES recebe alerta amarelo de tempestade e queda de granizo

Publicado em 16/06/2026 às 07:31

Todas as cidades do Espírito Santo receberam um alerta amarelo de tempestade nesta terça-feira (16). O aviso, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já está em vigor e vale até o final da noite. 


A previsão é de ventos intensos entre 40 e 60 km/h, chuva de até 50 milímetros por dia, além de queda de granizo. O risco de alagamentos é baixo. 


A orientação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tristeza

Corpo de jovem desaparecido é encontrado dentro do próprio carro em Iúna

Publicado em 15/06/2026 às 21:48
Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro em Iúna
Carlos Eduardo Braga foi encontrado morto dentro do próprio carro Montagem A Gazeta | Arquivo pessoal/Redes sociais

O corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro, próximo ao trevo de acesso à cidade de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi visto pela última vez ao sair de casa na quinta-feira (11).


Conhecido como Dudu, ele atuava como trabalhador rural. O veículo foi encontrado perto de um posto de combustíveis, após o tio do rapaz usar um drone para tentar localizá-lo.  "A família está desesperada, sem acreditar até agora", lamentou Luyvine Assis, irmã da vítima. 


Nas redes sociais, amigos e familiares compartilharam mensagens de luto. "Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações", diz uma das publicações.


Sobre o caso, a Polícia Militar informou que foi acionada e no local encontrou pessoas próximas ao veículo. O grupo que informou ser amigo e parente do jovem. Um deles disse que abriu a porta do motorista para olhar no interior quando sentiu o forte odor e verificou o porta-malas.


A perícia foi acionada e o corpo encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Regional de Ibatiba, que aguarda o resultado dos exames. 

Atualização

16/06/2026

A reportagem foi atualizada com informações das Polícias Militar e Civil.

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Repórter / [email protected]
Carol Leal
Atenção, motoristas!

Carreta tomba e interdita totalmente trecho da BR 101 em Itapemirim

Publicado em 15/06/2026 às 21:29
Carreta tombou e interditou trecho da BR 101 em Itapemirim, no Sul do ES
Carreta tombou e interditou trecho da BR 101 em Itapemirim, no Sul do ES Redes sociais

Um trecho da BR 101 ficou totalmente interditado após o tombamento de uma carreta em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 19 horas, desta segunda-feira (15). A pista foi liberada às 22h40. Ninguém se feriu.


De acordo com a Ecovias Capixaba, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal, para o trabalho de remoção do veículo. 

Atualização

16/06/2026

A reportagem foi atualizada com o horário em que a pista foi liberada após o acidente.

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Carol Leal
Animal silvestre

Jiboia é encontrada em estante de casa na Prainha, em Vila Velha

Publicado em 15/06/2026 às 19:20

Uma jiboia foi encontrada na estante da sala de uma casa na Prainha, em Vila Velha, no último sábado (13). Segundo a Guarda Municipal, que fez o resgate do animal, a moradora assistia televisão quando notou o animal entre os objetos decorativos do móvel. 


Segundo a corporação, a cobra não apresentou ferimentos e foi solta no Morro da Manteigueira, que fica na Glória, no mesmo município. A guarda informa que, para resgate de animais silvestres, a população pode ligar para o telefone 153.

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Avenida Beira-Mar

Acidente deixa duas pessoas feridas e congestiona trânsito em Vitória

Publicado em 15/06/2026 às 16:48
Acidente deixa duas pessoas feridas na Avenida Beira-Mar
Acidente deixa duas pessoas feridas na Avenida Beira-Mar Leitor | A Gazeta

Uma moto e uma SUV Chevrolet Trailblazer se envolveram em um acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (15). Duas pessoas ficaram feridas e o trânsito na região está congestionado.


A colisão ocorreu próximo ao cruzamento da Beira-Mar com a Avenida Leitão da Silva, no acesso à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.


A reportagem tenta mais informações sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde das vítimas.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
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