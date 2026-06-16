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Investigação

Família divulga vídeo de drone que ajudou a encontrar jovem em Iúna

Mais conhecido como Dudu, o jovem morava em Criciúma, zona rural de Ibatiba. Ele foi encontrado morto dentro do carro

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 18:58

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

16 jun 2026 às 18:58

Familiares divulgaram nesta terça-feira (16) as imagens do drone que ajudaram a localizar o corpo de Carlos Eduardo Braga, de 20 anos. Após quatro dias de angústia e buscas pelo jovem, o trabalhador rural foi encontrado morto dentro do próprio carro na segunda-feira (15).


Conhecido como Dudu, Carlos Eduardo morava em Criciúma, na zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó. O veículo dele, um Toyota Corolla prata, foi encontrado em uma área de lavoura de café próxima a um posto de combustíveis às margens da BR 262, já no município de Iúna.

Carlos Eduardo Braga, de 20 anos, era trabalhador rural e morava no interior de Ibatiba
Carlos Eduardo Braga, de 20 anos, era trabalhador rural e morava no interior de Ibatiba Arquivo pessoal

Os familiares entraram na plantação depois que as imagens do drone indicaram a presença de um veículo no local. O jovem foi encontrado morto dentro do carro.


O corpo foi removido pela perícia da Polícia Científica, e o caso é investigado pela Polícia Civil.


O velório de Carlos Eduardo aconteceu na Quadra Poliesportiva de Criciúma. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Ibatiba, na tarde desta terça-feira (16).

Nas rede sociais, familiares e amigos de Carlos Eduardo Braga lamentaram a morte do jovem
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