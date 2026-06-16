Família divulga vídeo de drone que ajudou a encontrar jovem em Iúna

Familiares divulgaram nesta terça-feira (16) as imagens do drone que ajudaram a localizar o corpo de Carlos Eduardo Braga, de 20 anos. Após quatro dias de angústia e buscas pelo jovem, o trabalhador rural foi encontrado morto dentro do próprio carro na segunda-feira (15).





Conhecido como Dudu, Carlos Eduardo morava em Criciúma, na zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó. O veículo dele, um Toyota Corolla prata, foi encontrado em uma área de lavoura de café próxima a um posto de combustíveis às margens da BR 262, já no município de Iúna.