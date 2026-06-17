Adolescente é baleada pela mãe em shopping de Cachoeiro de Itapemirim

Uma adolescente de 15 anos foi baleada pela mãe dentro da loja da família em um shopping de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a mulher afirmou que o disparo foi acidental.





De acordo com o tenente-coronel Nério Filho, a empresária relatou que o tiro aconteceu quando ela retirava a arma da bolsa. O disparo atingiu a perna da adolescente, que foi socorrida e levada ao Hospital Infantil. Uma estrutura de vidro também foi estilhaçada.





A empresária não possui autorização para portar a arma, que também não tem registro, segundo a PM. A pistola, uma Taurus GX4, foi apreendida e a mulher foi levada para a delegacia.





A reportagem tenta mais informações com a Polícia Civil sobre o encaminhamento dado à mulher.





O Shopping Cachoeiro informou que não irá se manifestar sobre o caso.