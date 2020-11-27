Barbeiro reage a assalto e é baleado em ponto de ônibus em Cariacica

Um barbeiro de 35 anos foi baleado na noite desta quinta-feira (26) em um ponto de ônibus de Cariacica após reagir a uma tentativa de assalto. O homem havia acabado de sair do trabalho, no bairro São Francisco, na região de Campo Grande, e voltava para casa por volta das 21h30 quando foi abordado pelos criminosos.
De acordo com informações da TV Gazeta, os dois assaltantes estavam a pé. Um dos suspeitos, que estava armado, exigiu que o barbeiro entregasse o celular e a mochila, mas ele se recusou e o criminoso atirou. O barbeiro levou três tiros: no braço, pescoço e ombro. Os bandidos fugiram sem levar nada.
PEDIDO DE SOCORRO EM SUPERMERCADO
Mesmo ferido, o homem conseguiu correr até o estacionamento de um supermercado, que fica anexo a um shopping na BR 262, em Campo Grande, e pediu socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
Uma das balas ficou alojada no pescoço e o barbeiro precisou passar por uma cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.