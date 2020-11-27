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Na volta para casa

Barbeiro reage a assalto e é baleado em ponto de ônibus em Cariacica

Mesmo baleado no braço, pescoço e ombro, o homem de 35 anos correu para o estacionamento de um supermercado na região de Campo Grande e pediu socorro na noite desta quinta-feira (26). Os dois criminosos fugiram sem levar nada

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 09:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 09:47
Barbeiro reagiu a assalto e buscou socorro no estacionamento de um supermercado em Cariacica
Barbeiro reagiu a assalto e buscou socorro no estacionamento de um supermercado em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um barbeiro de 35 anos foi baleado na noite desta quinta-feira (26) em um ponto de ônibus de Cariacica após reagir a uma tentativa de assalto. O homem havia acabado de sair do trabalho, no bairro São Francisco, na região de Campo Grande, e voltava para casa por volta das 21h30 quando foi abordado pelos criminosos.
De acordo com informações da TV Gazeta, os dois assaltantes estavam a pé. Um dos suspeitos, que estava armado, exigiu que o barbeiro entregasse o celular e a mochila, mas ele se recusou e o criminoso atirou. O barbeiro levou três tiros:  no braço, pescoço e ombro. Os bandidos fugiram sem levar nada. 

PEDIDO DE SOCORRO EM SUPERMERCADO

Mesmo ferido, o homem conseguiu correr até o estacionamento de um supermercado, que fica anexo a um shopping na BR 262, em Campo Grande, e pediu socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. 
Uma das balas ficou alojada no pescoço e o barbeiro precisou passar por uma cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde dele. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta. 

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