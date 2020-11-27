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Em Laranjeiras

Idosa morre atropelada por motorista sem habilitação, na Serra

Segundo a Polícia Militar, a idosa de 71 anos foi arrastada por cerca de 100 metros; o motorista de 27 anos estava com a esposa grávida de nove meses, o filho de três anos e uma amiga no carro

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 00:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 00:51
Uma mulher foi atropelada na Serra nesta quinta-feira (26)
Uma mulher foi atropelada na Serra nesta quinta-feira (26) Crédito: Tiago Félix
Uma idosa morreu atropelada na noite desta quinta-feira (26), na Avenida Eldes Scherrer Souza, no bairro Laranjeiras, na Serra. Vilma Maria de Castro, de 71 anos, foi atingida por um carro ao tentar atravessar a via e morreu no local. O motorista de 27 anos, segundo a Polícia Militar, não possui carteira de habilitação.
Segundo a polícia, ele é do Rio de Janeiro e mora no Espírito Santo há pouco tempo. Sua esposa, grávida de nove meses, o filho de três anos e uma amiga também estavam no veículo, no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. O motorista disse à polícia que o sinal estava aberto para ele.
Motorista foi ouvido na delegacia e depois liberado
Vilma Maria de Castro, de 71 anos, foi atingida por um carro ao tentar atravessar a via e morreu no local Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Ainda de acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que a idosa estava na dúvida se cruzava a pista ou não e, quando decidiu atravessar, foi atingida pelo carro, sendo arrastada por cerca de 100 metros. Os militares fizeram o teste do bafômetro no motorista, que não detectou presença de álcool. Ele foi conduzido para a Delegacia da Serra.
Atualização: Polícia Civil informou nesta sexta-feira (27) que o motorista do veículo foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, porque ele permaneceu no local do acidente. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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