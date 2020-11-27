Idosa morre atropelada por motorista sem habilitação, na Serra

Uma idosa morreu atropelada na noite desta quinta-feira (26), na Avenida Eldes Scherrer Souza, no bairro Laranjeiras, na Serra. Vilma Maria de Castro, de 71 anos, foi atingida por um carro ao tentar atravessar a via e morreu no local. O motorista de 27 anos, segundo a Polícia Militar, não possui carteira de habilitação.
Segundo a polícia, ele é do Rio de Janeiro e mora no Espírito Santo há pouco tempo. Sua esposa, grávida de nove meses, o filho de três anos e uma amiga também estavam no veículo, no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. O motorista disse à polícia que o sinal estava aberto para ele.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que a idosa estava na dúvida se cruzava a pista ou não e, quando decidiu atravessar, foi atingida pelo carro, sendo arrastada por cerca de 100 metros. Os militares fizeram o teste do bafômetro no motorista, que não detectou presença de álcool. Ele foi conduzido para a Delegacia da Serra.
Atualização: A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (27) que o motorista do veículo foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, porque ele permaneceu no local do acidente. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.