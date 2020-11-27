Motociclista morre ao bater em caminhão na Darly Santos, em Vila Velha

A polícia informou ainda que o condutor do caminhão, de 43 anos, vinha de Ponta da Fruta e seguia pela rodovia, quando sofreu a colisão com a moto. O teste do bafômetro foi realizado e não apontou consumo de bebidas alcoólicas. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vila Velha para prestar depoimento. O nome do condutor não foi divulgado pela polícia.