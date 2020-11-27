Motociclista morre ao bater em caminhão na Darly Santos, em Vila Velha

Um motociclista de 24 anos morreu após colidir com um caminhão na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (26). Marlom Rodrigues da Silva vinha do bairro Araçás, se chocou contra o veículo após sair de uma das vias de acesso à rodovia em alta velocidade e morreu na hora, segundo a Polícia Militar.
A polícia informou ainda que o condutor do caminhão, de 43 anos, vinha de Ponta da Fruta e seguia pela rodovia, quando sofreu a colisão com a moto. O teste do bafômetro foi realizado e não apontou consumo de bebidas alcoólicas. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vila Velha para prestar depoimento. O nome do condutor não foi divulgado pela polícia.