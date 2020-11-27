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Bairro Araçás

Motociclista morre ao bater em caminhão na Darly Santos, em Vila Velha

Segundo a PM, o motociclista de 24 anos vinha em alta velocidade de uma das vias de acesso da rodovia e se chocou contra o caminhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 21:42

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 21:42

Um motociclista morreu após se chocar contra um caminhão na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha
Um motociclista morreu após se chocar contra um caminhão na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Tiago Félix
Um motociclista de 24 anos morreu após colidir com um caminhão na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (26). Marlom Rodrigues da Silva vinha do bairro Araçás, se chocou contra o veículo após sair de uma das vias de acesso à rodovia em alta velocidade e morreu na hora, segundo a Polícia Militar.
Motocicleta conduzida pela vítima deitada no chão
Um motociclista morreu após se chocar contra um caminhão na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Tiago Félix
A polícia informou ainda que o condutor do caminhão, de 43 anos, vinha de Ponta da Fruta e seguia pela rodovia, quando sofreu a colisão com a moto. O teste do bafômetro foi realizado e não apontou consumo de bebidas alcoólicas. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vila Velha para prestar depoimento. O nome do condutor não foi divulgado pela polícia.

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