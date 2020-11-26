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Incêndio

Vídeo: carro pega fogo na subida da Terceira Ponte, em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros esteve no local e combateu as chamas; ninguém ficou ferido e o trânsito no local ficou congestionado

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 20:24
Um carro pegou fogo na alça da Terceira Ponte, em Vila Velha
Um carro pegou fogo na subida da Terceira Ponte, em Vila Velha Crédito: Diego Fregapani
Um carro pegou fogo na via de acesso à Terceira Ponte, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (26). O veículo estava um pouco antes da subida da ponte, na altura do Shopping Praia da Costa. As causas do incêndio ainda não foram informadas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e combateu as chamas. Não houve feridos.
Diego Fregapani mora na região e afirmou que viu o veículo em chamas quando estava indo para a casa de um amigo, por volta das 18h30. Ele afirmou que, por conta  do incêndio, o trânsito já começava a ficar mais intenso no local. Leitores de A Gazeta registraram o veículo em chamas no local. Veja o vídeo:
A Rodosol, empresa que administra a Rodovia do Sol e a Terceira Ponte, informou que o trânsito no sentido Vitória - Vila Velha ficou congestionado em cima da ponte. Já no sentido contrário, havia poucos veículos trafegando no momento da ocorrência.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que informaram apenas que a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

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