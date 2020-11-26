Vídeo: carro pega fogo na subida da Terceira Ponte, em Vila Velha

Um carro pegou fogo na subida da Terceira Ponte, em Vila Velha Crédito: Diego Fregapani

Um carro pegou fogo na via de acesso à Terceira Ponte, em Vila Velha , na noite desta quinta-feira (26). O veículo estava um pouco antes da subida da ponte, na altura do Shopping Praia da Costa. As causas do incêndio ainda não foram informadas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e combateu as chamas. Não houve feridos.

Diego Fregapani mora na região e afirmou que viu o veículo em chamas quando estava indo para a casa de um amigo, por volta das 18h30. Ele afirmou que, por conta do incêndio, o trânsito já começava a ficar mais intenso no local. Leitores de A Gazeta registraram o veículo em chamas no local. Veja o vídeo:

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A Rodosol, empresa que administra a Rodovia do Sol e a Terceira Ponte, informou que o trânsito no sentido Vitória - Vila Velha ficou congestionado em cima da ponte. Já no sentido contrário, havia poucos veículos trafegando no momento da ocorrência.