Carro bate em proteção de poste e complica trânsito na Avenida Beira-Mar

Um acidente ocorrido no começo da tarde desta terça-feira (23), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória, deixou o trânsito lento no sentido Centro. Por volta das 13 horas, o veículo que seguia no sentido contrário, subiu o canteiro que divide as pistas e bateu contra a mureta que protege um poste de iluminação, próximo à Curva do Saldanha da Gama. Chovia forte no momento da colisão.
Com o impacto, a dianteira do automóvel ficou bastante destruída e parte do carro ficou sobre uma das três faixas no sentido Centro. O local foi isolado e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que tem a sede próxima do local do acidente, rapidamente chegou para realizar o socorro.
Segundo a central de videomonitoramento da Guarda Municipal de Trânsito, as câmeras instaladas na altura do Aquaviário mostram que devido à interdição de uma das faixas em direção ao Centro da Capital, o fluxo ficou mais lento. No sentido contrário, o trânsito segue normalmente.
O carro, entretanto, foi removido cerca uma hora depois e o fluxo foi normalizado na Avenida Beira-Mar.