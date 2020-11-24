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Chuva e trânsito em Vitória

Carro bate em proteção de poste e complica trânsito na Avenida Beira-Mar

Por volta das 13 horas, o veículo que voltava do Centro da Capital subiu o canteiro central e bateu na mureta que protege o poste de iluminação. Uma faixa no sentido contrário foi isolada para o resgate do motorista e remoção do carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 15:54

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 15:54

Vitória
O veículo bateu contra a mureta que protege o poste de iluminação na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes Crédito: Internauta
Um acidente ocorrido no começo da tarde desta terça-feira (23), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória, deixou o trânsito lento no sentido Centro. Por volta das 13 horas, o veículo que seguia no sentido contrário, subiu o canteiro que divide as pistas e bateu contra a mureta que protege um poste de iluminação, próximo à Curva do Saldanha da Gama. Chovia forte no momento da colisão.

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Com o impacto, a dianteira do automóvel ficou bastante destruída e parte do carro ficou sobre uma das três faixas no sentido Centro. O local foi isolado e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que tem a sede próxima do local do acidente, rapidamente chegou para realizar o socorro.
Segundo a central de videomonitoramento da Guarda Municipal de Trânsito, as câmeras instaladas na altura do Aquaviário mostram que devido à interdição de uma das faixas em direção ao Centro da Capital, o fluxo ficou mais lento. No sentido contrário, o trânsito segue normalmente.
O carro, entretanto, foi removido cerca uma hora depois e o fluxo foi normalizado na Avenida Beira-Mar. 

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