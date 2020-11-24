Chuva no ES: pontos de alagamentos são registrados na Grande Vitória

Importantes vias da Grande Vitória já registram pontos de alagamento no início da tarde desta terça-feira (24), em decorrência da chuva que atinge boa parte do Espírito Santo desde a madrugada. É o caso da BR 101, por exemplo. O trecho no quilômetro 266, que fica perto do EPA de Laranjeiras, já apresenta grande acúmulo de água. Ainda assim, motoristas se arriscam a passar pelo local.
De acordo com a Defesa Civil da Serra, este é o único ponto de alagamento na cidade, por enquanto. Concessionária que administra a rodovia, a Eco101 informou que o trânsito precisou ser desviado em ambos os sentidos no trecho, mas que às 15h30 a pista já estava totalmente liberada e o tráfego fluía sem retenções.
BR 101 alagada no trecho do km 266, na Serra
A Avenida Leitão da Silva em Vitória, também já está com a faixa da direita com pontos alagados. Uma região da Avenida Nossa Senhora da Penha, próximo a um posto de gasolina, já está completamente sob a água. (veja vídeos abaixo) Apesar dos transtornos, a Defesa Civil da Capital não registra nenhuma ocorrência mais grave.
Cenário parecido também é presenciado pelos motoristas que precisam trafegar na Avenida São Paulo e na Rua Ceará, que são importantes vias de acesso para a Terceira Ponte, em Vila Velha. Na cidade, a Defesa Civil não tinha ocorrências de desalojados, desabrigados ou deslizamentos até às 14h desta terça-feira (24).
Ainda em Vila Velha, os moradores de Barramares enfrentam problemas por causa das recentes chuvas. Morador do bairro, o fotógrafo Eber Rodrigues registrou as dificuldades da comunidade. "Quem está a pé precisa levantar a calça, tirar o sapato e pisar na água para conseguir chegar à avenida principal e pegar um ônibus. Ou, então, passar por cima de tábuas. Sempre que chove é assim. É desumano", contou.
Chuva é sinônimo de transtorno em Barramares
Conforme divulgado por A Gazeta, o tempo instável e as chuvas já eram previstas desde a semana passada. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é que esse tempo continue, pelo menos, até a próxima sexta-feira (27).
Já na manhã desta terça-feira (24), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo potencial" para 48 municípios capixabas, devido ao acumulado de chuva, que pode chegar até 50 milímetros por dia. Entre os citados estão Serra, Aracruz, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Domingos Martins.
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