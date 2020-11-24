Chuva no ES: pontos de alagamentos são registrados na Grande Vitória

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Ainda em Vila Velha, os moradores de Barramares enfrentam problemas por causa das recentes chuvas. Morador do bairro, o fotógrafo Eber Rodrigues registrou as dificuldades da comunidade. "Quem está a pé precisa levantar a calça, tirar o sapato e pisar na água para conseguir chegar à avenida principal e pegar um ônibus. Ou, então, passar por cima de tábuas. Sempre que chove é assim. É desumano", contou.