Inmet emite alertas de acumulado de chuva para 48 cidades do ES

Chuva deve atingir várias regiões do ES Crédito: Fernando Madeira

A terça-feira (24) deve ser chuvosa para mais da metade dos municípios capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de acumulado de chuva que, ao todo, abrangem 48 cidades do Espírito Santo.

Classificado como perigo potencial, os alertas têm validade durante a manhã, mas o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que o tempo deve ficar instável em todo o Estado durante toda a terça-feira.

Já os alertas do Inmet foram emitidos para algumas cidades das regiões Sul, Serrana, Caparaó, Norte e Noroeste do Espírito Santo. Nessas regiões, a chuva deve ficar entre 20 a 30 milímetros/hora ou até 50 milímetros/dia.

VEJA LISTA DE CIDADES DO ES QUE RECEBERAM O ALERTA

Apiacá Atilio Vivacqua Bom Jesus Do Norte Brejetuba Cachoeiro De Itapemirim Castelo Conceição Do Castelo Divino De São Lourenço Domingos Martins Dores Do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso Do Sul Muniz Freire Muqui Presidente Kennedy Rio Novo Do Sul São José Do Calçado Vargem Alta Venda Nova Do Imigrante Alegre Barra De São Francisco Boa Esperança Conceição Da Barra Ecoporanga Fundão Jaguaré Linhares Montanha Mucurici Nova Venécia Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Serra Sooretama São Gabriel Da Palha São Mateus Vila Pavão Vila Valério Aracruz

Embora ainda aponte risco baixo de alagamento, o Instituto pede que os moradores fiquem atentos a alterações na encosta porque podem acontecer deslizamentos e orienta que as comunidades fiquem em contato com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros caso observem algum perigo.

CHUVA ATÉ SÁBADO NO ES

O Incaper aponta que a terça-feira será de tempo instável no Espírito Santo, devido a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. A previsão é de chuva em alguns momentos por todo o Estado, sendo mais frequente no trecho litorâneo. As condições de instabilidade permanecem na quarta-feira (25).