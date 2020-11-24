Inmet emite alertas de acumulado de chuva para 48 cidades do ES

A terça-feira (24) deve ser chuvosa para mais da metade dos municípios capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de acumulado de chuva que, ao todo, abrangem 48 cidades do Espírito Santo.
Classificado como perigo potencial, os alertas têm validade durante a manhã, mas o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que o tempo deve ficar instável em todo o Estado durante toda a terça-feira.
Já os alertas do Inmet foram emitidos para algumas cidades das regiões Sul, Serrana, Caparaó, Norte e Noroeste do Espírito Santo. Nessas regiões, a chuva deve ficar entre 20 a 30 milímetros/hora ou até 50 milímetros/dia.
VEJA LISTA DE CIDADES DO ES QUE RECEBERAM O ALERTA
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus Do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro De Itapemirim
- Castelo
- Conceição Do Castelo
- Divino De São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores Do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso Do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul
- São José Do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova Do Imigrante
- Alegre
- Barra De São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição Da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Serra
- Sooretama
- São Gabriel Da Palha
- São Mateus
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Aracruz
Embora ainda aponte risco baixo de alagamento, o Instituto pede que os moradores fiquem atentos a alterações na encosta porque podem acontecer deslizamentos e orienta que as comunidades fiquem em contato com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros caso observem algum perigo.
CHUVA ATÉ SÁBADO NO ES
O Incaper aponta que a terça-feira será de tempo instável no Espírito Santo, devido a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. A previsão é de chuva em alguns momentos por todo o Estado, sendo mais frequente no trecho litorâneo. As condições de instabilidade permanecem na quarta-feira (25).
Na quinta-feira (26) as nuvens diminuem um pouco no Estado, mas, segundo o Incaper, ainda são esperadas chuvas rápidas em alguns momentos do dia nas regiões Serrana, Norte, Nordeste, Noroeste e na Grande Vitória. Pelo menos até sábado (28) ainda são esperadas chuvas esparsas no Estado.