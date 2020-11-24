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Tempo instável

Inmet emite alertas de acumulado de chuva para 48 cidades do ES

Os alertas do Instituto são para algumas cidades das regiões Sul, Serrana, Caparaó, Norte e Noroeste do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 07:58

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 07:58

Chuva na Grande Vitória
Chuva deve atingir várias regiões do ES Crédito: Fernando Madeira
A terça-feira (24) deve ser chuvosa para mais da metade dos municípios capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de acumulado de chuva que, ao todo, abrangem 48 cidades do Espírito Santo.
Classificado como perigo potencial, os alertas têm validade durante a manhã, mas o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que o tempo deve ficar instável em todo o Estado durante toda a terça-feira.
Já os alertas do Inmet foram emitidos para algumas cidades das regiões Sul, Serrana, Caparaó, Norte e Noroeste do Espírito Santo. Nessas regiões, a chuva deve ficar entre 20 a 30 milímetros/hora ou até 50 milímetros/dia.

VEJA LISTA DE CIDADES DO ES QUE RECEBERAM O ALERTA

  1. Apiacá
  2. Atilio Vivacqua
  3. Bom Jesus Do Norte
  4. Brejetuba
  5. Cachoeiro De Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição Do Castelo
  8. Divino De São Lourenço
  9. Domingos Martins
  10. Dores Do Rio Preto
  11. Guaçuí
  12. Ibatiba
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso Do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Presidente Kennedy
  24. Rio Novo Do Sul
  25. São José Do Calçado
  26. Vargem Alta
  27. Venda Nova Do Imigrante
  28. Alegre
  29. Barra De São Francisco
  30. Boa Esperança
  31. Conceição Da Barra
  32. Ecoporanga
  33. Fundão
  34. Jaguaré
  35. Linhares
  36. Montanha
  37. Mucurici
  38. Nova Venécia
  39. Pedro Canário
  40. Pinheiros
  41. Ponto Belo
  42. Serra
  43. Sooretama
  44. São Gabriel Da Palha
  45. São Mateus
  46. Vila Pavão
  47. Vila Valério
  48. Aracruz
Embora ainda aponte risco baixo de alagamento, o Instituto pede que os moradores fiquem atentos a alterações na encosta porque podem acontecer deslizamentos e orienta que as comunidades fiquem em contato com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros caso observem algum perigo.

CHUVA ATÉ SÁBADO NO ES

O Incaper aponta que a terça-feira será de tempo instável no Espírito Santo, devido a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. A previsão é de chuva em alguns momentos por todo o Estado, sendo mais frequente no trecho litorâneo. As condições de instabilidade permanecem na quarta-feira (25).
Na quinta-feira (26) as nuvens diminuem um pouco no Estado, mas, segundo o Incaper, ainda são esperadas chuvas rápidas em alguns momentos do dia nas regiões Serrana, Norte, Nordeste, Noroeste e na Grande Vitória. Pelo menos até sábado (28) ainda são esperadas chuvas esparsas no Estado.

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