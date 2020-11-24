Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão na ES 060 em Anchieta

Segundo a Guarda Municipal de Anchieta, o motorista parou à beira da pista para verificar um problema no escapamento. Uma parte do equipamento se desprendeu enquanto trafegava e Rafael estacionou para pegar a peça. Quando estava debaixo do veículo, o freio de mão falhou, fazendo com que o automóvel voltasse de ré. Com a movimentação, Rafael não conseguiu sair a tempo e acabou sendo atropelado, vindo a óbito no local do acidente.
Uma ambulância da Prefeitura de Anchieta chegou a ser acionada, porém o condutor já estava sem vida quando o resgate chegou.
Após passar por cima do corpo do motorista, o caminhão modelo Mercedes-Benz 1113 seguiu descendo, quebrou a barreira metálica que margeia a pista e foi parar às margens da rodovia estadual.
Devido à presença do corpo do condutor no asfalto, a pista foi interditada pela Guarda Municipal no sentido Piúma. A Polícia Militar também foi acionada e ajudou nos trabalhos de orientação aos motoristas no trecho. O trânsito ficou lento no local, porém seguiu por uma via.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do motorista será encaminhado para o Instituto Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Estado.
PRESTADOR DE SERVIÇO
Segundo a Guarda Municipal de Anchieta, o caminhão dirigido por Rafael estava a serviço da Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo. A reportagem de A Gazeta fez contato com a assessoria da empresa.
Em nota, a Eco101 esclarece que o fato ocorreu fora do trecho concessionado e que tomou conhecimento da ocorrência através dos canais de comunicação de imprensa. Informa ainda que, não há qualquer vínculo contratual, seja direto ou como subcontratada, dessa empresa com a Eco101.