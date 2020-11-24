Tragédia

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão na ES 060 em Anchieta

Na manhã desta terça (23), Rafael de Souza Alves, de 37 anos, seguia pela rodovia, quando uma peça do escapamento se soltou. Ao parar para pegá-la, o veículo desceu de ré e o atingiu
Redação de A Gazeta

24 nov 2020 às 13:50

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 13:50

Anchieta
Rafael de Souza Alves morreu atropelado pelo próprio caminhão na ES 060, em Anchieta Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Anchieta
O motorista de caminhão Rafael de Souza Alves, de 37 anos, morreu atropelado pelo próprio veículo por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira (24), na rodovia estadual ES 060, em Anchieta, no Sul do Estado. O condutor era da cidade de Guarapari e seguia com o veículo no sentido Piúma.
Segundo a Guarda Municipal de Anchieta, o motorista parou à beira da pista para verificar um problema no escapamento. Uma parte do equipamento se desprendeu enquanto trafegava e Rafael estacionou para pegar a peça. Quando estava debaixo do veículo, o freio de mão falhou, fazendo com que o automóvel voltasse de ré. Com a movimentação, Rafael não conseguiu sair a tempo e acabou sendo atropelado, vindo a óbito no local do acidente.

Uma ambulância da Prefeitura de Anchieta chegou a ser acionada, porém o condutor já estava sem vida quando o resgate chegou. 
Após passar por cima do corpo do motorista, o caminhão modelo Mercedes-Benz 1113 seguiu descendo, quebrou a barreira metálica que margeia a pista e foi parar às margens da rodovia estadual. 
Devido à presença do corpo do condutor no asfalto, a pista foi interditada pela Guarda Municipal no sentido Piúma. A Polícia Militar também foi acionada e ajudou nos trabalhos de orientação aos motoristas no trecho. O trânsito ficou lento no local, porém seguiu por uma via.
O caminhão, um Mercedes-Benz 1113, desceu de ré, matou o motorista e foi parar às margens da ES 060 Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Anchieta
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do motorista será encaminhado para o Instituto Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Estado. 

PRESTADOR DE SERVIÇO

Segundo a Guarda Municipal de Anchieta, o caminhão dirigido por Rafael estava a serviço da Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo. A reportagem de A Gazeta fez contato com a assessoria da empresa.
Em nota, a Eco101 esclarece que o fato ocorreu fora do trecho concessionado e que tomou conhecimento da ocorrência através dos canais de comunicação de imprensa. Informa ainda que, não há qualquer vínculo contratual, seja direto ou como subcontratada, dessa empresa com a Eco101.

