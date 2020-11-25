Caminhão com carga de abacaxi tomba e deixa um ferido na BR 101, na Serra

Um acidente registrado na tarde desta terça-feira (24) deixou uma pessoa ferida no km 273 da Rodovia do Contorno, trecho da BR-101, na Serra. Um caminhão carregado com abacaxi tombou na via por volta das 15h30. A carga ficou espalhada na pista.
O trânsito no sentido Cariacica-Serra foi parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência. O fluxo de veículos foi desviado para a pista lateral, mas a carga e o caminhão foram retirados do local e o trânsito liberado por volta das 17h.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor teria perdido o controle do veículo, que acabou tombando. A pista estava molhada no momento do acidente. Uma pessoa sofreu ferimentos leves, foi socorrida por uma equipe da Eco 101, concessionária que administra a via, e encaminhada para um hospital da região.
Ainda segundo a Eco 101, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF.