Acidente entre caminhonetes deixa feridos na BR 101 em Mimoso do Sul

Um acidente entre duas caminhonetes foi registrado no início da tarde desta terça-feira (24), no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal aconteceu no km 438 da BR 101, por volta das 12h30.
Equipe da PRF e da concessionária Eco 101 estiveram no local, as causas da batida ainda não foram informadas. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital. Segundo a Eco 101, não houve interdição da via.
O morador Deyvison Silva Lima contou que chegou logo após a batida. "Os dois motoristas dos carros ficaram feridos. Ajudei a tirar um deles do veículo, estava preso no cinto de segurança. Parecia que estava com o braço quebrado", contou o morador.