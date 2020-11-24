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Sul do ES

Acidente entre caminhonetes deixa feridos na BR 101 em Mimoso do Sul

Segundo a PRF,  batida aconteceu no km 438 da BR 101, no distrito de São José das Torres,  por volta das 12h30 desta terça-feira (24)

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 16:15
Acidente entre das caminhonetes na BR 101
Acidente entre das caminhonetes na BR 101 Crédito: Deyvison Silva Lima
Um acidente entre duas caminhonetes foi registrado no início da tarde desta terça-feira (24), no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal aconteceu no km 438 da BR 101, por volta das 12h30.
Um dos carros capotou em um barranco Crédito: Deyson Silva Lima
Equipe da PRF e da concessionária Eco 101 estiveram no local, as causas da batida ainda não foram informadas. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital. Segundo a Eco 101, não houve interdição da via.
O morador Deyvison Silva Lima contou que chegou logo após a batida. "Os dois motoristas dos carros ficaram feridos. Ajudei a tirar um deles do veículo, estava preso no cinto de segurança. Parecia que estava com o braço quebrado", contou o morador. 
Eco 101 fez resgate das vítimas Crédito: Deyvison Silva Lima

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