Acidente entre caminhonetes deixa feridos na BR 101 em Mimoso do Sul

Equipe da PRF e da concessionária Eco 101 estiveram no local, as causas da batida ainda não foram informadas. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital. Segundo a Eco 101, não houve interdição da via.