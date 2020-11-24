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Bairro Tabajara

Trânsito em viaduto de Cariacica passa a funcionar em 'pare e siga'

O DER informou que a estrutura apresenta risco aos motoristas e que a segunda fase das obras de restauração da estrutura do viaduto tem previsão de início em janeiro de 2021

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 19:50
Imagens do trânsito no local, em sistema pare e siga
O DER iniciou as obras no viaduto do bairro Tabajara, em Cariacica Crédito: Divulgação/DER
O trânsito no viaduto do bairro Tabajara, em Cariacica, está em sistema de pare e siga desde a manhã desta terça-feira (24). Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o motivo é a primeira etapa das obras no viaduto, que fica na altura do quilômetro 6 da ES 080. O DER informou que a estrutura apresenta risco aos usuários, por isso o local teve que ser parcialmente interditado.
Trânsito em viaduto de Cariacica passa a funcionar em pare e siga
Nesta primeira etapa dos reparos,  que começou no dia 16 de novembro, acontecem as tratativas administrativas, mobilização de maquinário, treinamento de pessoal e testes de Covid-19 nos trabalhadores. Uma das pistas já foi interditada, porém, por conta do risco apresentado pela estrutura, de acordo com o órgão.
O DER informou que a segunda etapa das obras de restauração e recuperação do viaduto tem previsão de início em janeiro de 2021. A manutenção deverá ser concluída no segundo semestre do mesmo ano, em projeto que contempla o reforço da estrutura, readequação das faixas do viaduto, passagem de pedestres, vistorias em geral e reestruturação do viaduto.
Por conta das intervenções, o DER adotou algumas medidas de segurança para os motoristas que trafegam pelo local. Dentre elas, estão a implantação de redutores de velocidade, a sinalização de segurança, sistema de pare e siga para a manutenção de tráfego em uma pista, bem como monitoramento contínuo para a segurança das comunidades do entorno, até a finalização do projeto.

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