Trânsito em viaduto de Cariacica passa a funcionar em 'pare e siga'

O DER iniciou as obras no viaduto do bairro Tabajara, em Cariacica Crédito: Divulgação/DER

O trânsito no viaduto do bairro Tabajara, em Cariacica , está em sistema de pare e siga desde a manhã desta terça-feira (24). Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo ( DER-ES ), o motivo é a primeira etapa das obras no viaduto, que fica na altura do quilômetro 6 da ES 080. O DER informou que a estrutura apresenta risco aos usuários, por isso o local teve que ser parcialmente interditado.

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Nesta primeira etapa dos reparos, que começou no dia 16 de novembro, acontecem as tratativas administrativas, mobilização de maquinário, treinamento de pessoal e testes de Covid-19 nos trabalhadores. Uma das pistas já foi interditada, porém, por conta do risco apresentado pela estrutura, de acordo com o órgão.

O DER informou que a segunda etapa das obras de restauração e recuperação do viaduto tem previsão de início em janeiro de 2021. A manutenção deverá ser concluída no segundo semestre do mesmo ano, em projeto que contempla o reforço da estrutura, readequação das faixas do viaduto, passagem de pedestres, vistorias em geral e reestruturação do viaduto.

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