Filho acusado de matar a mãe após ela negar dinheiro é preso em Cariacica

Dalva Maria de Oliveira foi morta pelo filho Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Bruno Rodrigues Pereira, passou por exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal de Vitória (DML) e foi encaminhado ao sistema prisional. Veja vídeo:

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Dalva Maria de Oliveira, 57 anos, que trabalhava como empregada doméstica, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos. O marido dela, Eudes Mendonça, de 74 anos, também foi socorrido para o hospital. Já o filho, Bruno, fugiu.

Segundo o repórter Tiago Felix da TV Gazeta, que esteve na DHPM na noite desta quinta-feira (26), o corpo de Dalva já havia sido liberado e o marido dela recebido alta hospitalar.

O CRIME

De acordo com informações da Polícia Civil, Bruno - que não é filho biológico de Dalva, mas foi criado por ela desde que tinha 1 ano de idade - chegou em casa na noite de quarta (25) na companhia de um adolescente, que seria cunhado dele. O rapaz, que é dependente químico, exigiu que a mãe lhe desse R$ 500. Com a negativa de Dalva, Bruno ficou furioso, pegou a faca e cometeu o crime.