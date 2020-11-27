AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Violência

Filho acusado de matar a mãe após ela negar dinheiro é preso em Cariacica

O rapaz, que é filho de criação da vítima, também deixou o pai ferido; adolescente suspeito de envolvimento do crime também foi apreendido

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 21:23
Dalva Maria de Oliveira foi morta pelo filho
Dalva Maria de Oliveira foi morta pelo filho Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O rapaz de 24 anos, acusado de matar a mãe de criação a facadas e esfaquear o pai dentro da casa da família, no bairro Bubu, em Cariacica, foi preso em fragrante pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).  Um adolescente, suspeito de participação no crime também foi apreendido. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (25). Os detalhes sobre as prisões serão divulgados em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (27).
Bruno Rodrigues Pereira, passou por exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal de Vitória  (DML) e foi encaminhado ao sistema prisional.  Veja vídeo:
Dalva Maria de Oliveira, 57 anos, que trabalhava como empregada doméstica, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.  O marido dela, Eudes Mendonça, de 74 anos, também foi socorrido para o hospital. Já o filho, Bruno, fugiu.
Segundo o repórter Tiago Felix da TV Gazeta, que esteve na DHPM na noite desta quinta-feira (26), o corpo de Dalva já havia sido liberado e o marido dela recebido alta hospitalar.

O CRIME

De acordo com informações da Polícia Civil, Bruno - que não é filho biológico de Dalva, mas foi criado por ela desde que tinha 1 ano de idade - chegou em casa na noite de quarta (25) na companhia de um adolescente, que seria cunhado dele. O rapaz, que é dependente químico, exigiu que a mãe lhe desse R$ 500. Com a negativa de Dalva, Bruno ficou furioso, pegou a faca e cometeu o crime.
Dalva foi atingida por um golpe no braço e outro no pescoço. O marido dela, Eudes Mendonça, de 74 anos, também foi esfaqueado no rosto. O idoso foi levado para o hospital com a esposa e sobreviveu. Após atacar os familiares, Bruno fugiu.

Veja Também

Chacina na ilha: seis pessoas são indiciadas; três já foram presas

Naufrágio no ES: família identifica corpo de tripulante desaparecido

Condenado a 38 anos de prisão será julgado novamente por outro homicídio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Praça central de Santa Teresa
Termômetro turístico é a nova atração de cidade das montanhas do ES
Palácio Anchieta
Receita do governo do ES dispara nos últimos dez meses. Entenda
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados