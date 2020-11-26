Condenado a 38 anos de prisão será julgado novamente por outro homicídio

Giovani Otacílio de Souza (à esquerda) e Lázaro Mendes foram presos em 2017 Crédito: Divulgação

Um dos membros da organização criminosa que atua no Bairro da Penha, Giovani Otacílio de Souza, o Paraíba, será novamente julgado na manhã desta sexta-feira (27) por um homicídio ocorrido em 2014. Paraíba é apontado como mandante do crime. Em setembro de 2019, ele já havia sido condenado a 38 anos de prisão por outro assassinato

Os dois foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPE) pelo assassinato de uma vítima que acabou sendo enterrada como indigente, sem nunca ter sido identificada.

CONFUNDINDO TRAFICANTES

Segundo consta no processo, a vítima foi ao Bairro da Penha, em Vitória, em uma região conhecida como ponto final, em busca de lideranças do tráfico que seriam ligadas a uma pessoa conhecida na região como Caco.

Mas por engano, a vítima acabou indo parar em um outro local, num ponto de venda de drogas que pertencia à facção Trem Bala, e que à época era inimiga do grupo do Caco. A vítima chegou a relatar aos seus inimigos, que pensava serem aliados, relatou que deixara a prisão e que Caco o teria orientado a buscar apoio no local.

Segundo a denúncia, percebendo a falha da vítima, que se tratava de membro de grupo rival, Giovani teria mandado executá-la a tiros. Ordem teria sido cumprida por Lázaro e uma terceira pessoa que chegou a ser acusada, mas morreu durante o processo, junto com outros dois menores. Houve ainda a participação, no processo, de um terceiro menor.