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Complexo da Penha

Irmão de líder de facção é preso em megaoperação da polícia em Vitória

Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio. Mais de 15 suspeitos foram presos na manhã desta quarta-feira (02) na segunda fase da Operação Leviatã

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 16:36

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

02 out 2019 às 16:36
José Renato Pimenta Júnior, irmão do Marujo, foi preso no Complexo da Penha Crédito: Divulgação/PCES
Um dos presos da megaoperação da Policias Civil e Militar no Complexo da Penha, em Vitória, é José Renato Pimenta Júnior , irmão de Fernando Pimenta, o Marujo - único lider do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio.

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Entenda o que está por trás da operação no Complexo da Penha

Até a tarde desta quarta-feira (02), 31 suspeitos foram presos na segunda fase da Operação Leviatã, que tenta prender traficantes e homicidas no Complexo da Penha. A informação é da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

A AÇÃO

As Polícias Civil e Militar realizam uma megaoperação no Complexo da Penha, em Vitória, e na Serra, na manhã desta quarta-feira (02), para prender traficantes e criminosos com envolvimento em homicídios no Espírito Santo.
A operação começou às 5h, quando o helicóptero do Notaer começou a sobrevoar a área. Mais de 100 agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil participam da ação para cumprir mais de 60 mandados, entre mandados de prisão e mandados de busca e apreensão.
A operação Leviatã II visa o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão referentes às investigações de ataques que ocorreram a mando dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que controla o tráfico de drogas nos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Itararé e Gurigica.
De acordo com a polícia, o PCV é liderado por Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, que está preso na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana. Detido desde 2013, Beto lidera a organização criminosa que domina o Complexo da Penha.
As investigações apontam que, do lado de fora, a facção está sob o comando de Fernando Moraes Pereira, o Marujo, de 26 anos. Assim como Marujo, os comparsas Geovani Andrade Bento, o Vaninho, 24, Jaderson Barbosa Alves, o Mala Velha, 29, e Carlos André Mendonça de Jesus, André Capeta, 20, tem mandado de prisão expedidos pela Justiça.
Marujo e Vaninho são apontados como responsáveis pelo ataque a uma empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica, em fevereiro; a um coletivo, incendiado em Nova Almeida, na Serra; e ao veículo incendiado da reportagem de uma rede de televisão, no dia da operação Leviatã I; além do incêndio a residências no morro da Piedade, em junho.

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