Mais de 15 são presos em megaoperação no Complexo da Penha

Polícia caça traficantes em megaoperação no Complexo da Penha Crédito: Caique Verli

Mais de 15 suspeitos foram presos na manhã desta quarta-feira (02) na segunda fase da Operação Leviatã , que tenta prender traficantes e homicidas no Complexo da Penha. A informação é da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que disse que a ação ainda está em andamento nos bairros da região.

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A operação começou às 5h, quando o helicóptero do Notaer começou a sobrevoar a área. Mais de 100 agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil participam da ação para cumprir mais de 60 mandados, entre mandados de prisão e mandados de busca e apreensão.

A operação Leviatã II visa o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão referentes às investigações de ataques que ocorreram a mando dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que controla o tráfico de drogas nos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Itararé e Gurigica.