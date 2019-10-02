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Operação Leviatã II

Mais de 15 são presos em megaoperação no Complexo da Penha

A ação visa o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão referentes às investigações de ataques que ocorreram a mando dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV)

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 12:26

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 out 2019 às 12:26
Polícia caça traficantes em megaoperação no Complexo da Penha Crédito: Caique Verli
Mais de 15 suspeitos foram presos na manhã desta quarta-feira (02) na segunda fase da Operação Leviatã, que tenta prender traficantes e homicidas no Complexo da Penha. A informação é da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que disse que a ação ainda está em andamento nos bairros da região.
Polícia busca traficantes e homicidas em megaoperação no Complexo da Penha, em Vitória
A operação começou às 5h, quando o helicóptero do Notaer começou a sobrevoar a área. Mais de 100 agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil participam da ação para cumprir mais de 60 mandados, entre mandados de prisão e mandados de busca e apreensão.
A operação Leviatã II visa o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão referentes às investigações de ataques que ocorreram a mando dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que controla o tráfico de drogas nos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Itararé e Gurigica.
Os mandados são referentes às investigações de ataques que ocorreram em fevereiro a uma empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica; a um coletivo, incendiado em Nova Almeida, em Serra; e ao veículo incendiado da reportagem de uma rede de televisão, no dia da operação Leviatã I; além do incêndio a residências no morro da Piedade, em junho.

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