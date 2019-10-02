Megaoperação da polícia no Complexo da Penha tem 31 presos no ES

Polícia realiza operação no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Caíque Verli

A ação ocorreu nesta quarta-feira (02), no Bairro da Penha, em Vitória, com objetivo de capturar suspeitos de terem participação em ataques realizados nos municípios de Serra e Vitória. A megaoperação das polícias Civil e Militar terminou com 31 pessoas detidas, entre elas dois adolescentes, na noite desta quarta-feira (02).com objetivo de capturar suspeitos de terem participação em ataques realizados nos municípios de Serra e Vitória.

Os mandados são referentes às investigações de ataques que ocorreram em fevereiro a uma empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica; a um coletivo, incendiado em Nova Almeida, em Serra; e ao veículo incendiado da reportagem de uma rede de televisão, em maio; Outro ataque foi em junho, um incêndio a residências no morro da Piedade.

APREENSÕES

Ainda segundo a Polícia Civil, durante a operação que teve início às 5h, a polícia encontrou seis caixas de fogos de artifício, uma arma do modelo Taurus 9mm, uma espingarda de pressão chumbinho, uma pistola 6.35, uma pistola 9mm com numeração raspada modelo Canik, R$11.392 reais, uma máquina de contagem de dinheiro, quatro cadernetas de contabilidade que seria do tráfico de drogas, sacola contendo adesivos para personalizar os entorpecentes, 42 buchas de maconha (sendo 05 da ocorrência de Serra), 2 kg de maconha, cinco buchas de skank (maconha concentrada com efeito mais forte), 21 buchas de haxixe, 569 pedras de crack, uma porção de crack, 540 gramas de cocaína, 634 pinos de cocaína, centenas de pinos vazios para cocaína, três balanças de precisão, carregadores de pistola, munições, celulares, rádio comunicador e touca ninja.

De acordo com a polícia, a Operação Leviatã II tem o nome como referência ao filósofo político Thomas Hobbes, que relata que só existe um poder constituído, o Estado. E esse poder constituído deve se opor a qualquer outro que venha tentar se estabelecer.

ATAQUES

ataques a uma empresa de alimentos, em Itacibá, Cariacica, que fornecia refeições para um presídio. O ataque aconteceu em fevereiro, na ocasião suspeitos chegaram jogar gasolina e atear fogo no local, mas as chamas foram controladas. Segundo a polícia, as equipes foram capturar suspeitos de fazerem, que fornecia refeições para um presídio. O ataque aconteceu em fevereiro, na ocasião suspeitos chegaram jogar gasolina e atear fogo no local, mas as chamas foram controladas.