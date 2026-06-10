Engavetamento causado por neblina e fumaça de café deixa 5 feridos em Águia Branca

Um acidente envolvendo quatro carros e duas motos, além de uma carreta, deixou cinco pessoas feridas na ES 080, na entrada do Córrego São João, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a visibilidade na rodovia foi prejudicada pela combinação de neblina e fumaça produzida por secadores de café instalados às margens da estrada.





Segundo a PM, uma das vítimas sofreu ferimentos de média gravidade e foi levadfa para um hospital em Barra de São Francisco, onde recebeu atendimento especializado. Outros quatro feridos foram atendidos em um hospital de Águia Branca e liberadas logo depois.





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