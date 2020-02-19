Líder de facção do Bairro da Penha é levado para a Polícia Federal

Preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (18), Geovani Andrade Bento, o Vaninho, de 24 anos , e outras quatro pessoas foram trazidas de Guarapari para a sede da Polícia Federal, em Vila Velha. Segundo a assessoria da PRF, os detidos apresentaram documentos falsos para os policiais, o que configura crime.

Prisão de Geovani Andrade Bento , o Vaninho, pela PRF Crédito: PRF

Às 21h45, Vaninho e os outros quatro presos chegaram à sede da Polícia Federal, mais de quatro horas após a prisão realizada em Guarapari. As advogadas Paloma Gasiglia e Patricia Cavalcanti, contratadas pelas famílias, afirmaram que não tiveram acesso a seus clientes. "Passamos horas tentando localizar nossos clientes, sem sucesso. É prerrogativa do advogado e estão nos impedindo de trabalhar, o que é crime. O preso, não importa o que tenha feito, tem direito de ser assistido por um advogado, como é direito de qualquer cidadão", assinalou Paloma.

As advogadas relataram ainda que nem mesmo na sede da Polícia Federal, onde os presos estão sendo ouvidos, foi dado a elas o direito de atuarem. "Fomos barradas, o que é um absurdo", informou a advogada.

Geovani Andrade Bento, o Vaninho Crédito: Divulgação/PCES

DETIDOS NA BR 101

A prisão de Vaninho ocorreu na tarde desta terça-feira (18), durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Guarapari. Segundo o superintendente da PRF, Amarilio Luiz Boni, Vaninho voltava do Rio de Janeiro quando foi preso.

O criminoso estava em um Chevrolet Prisma com outras duas pessoas. Logo a frente estava outro veículo, um Prisma, também com duas pessoas, e que acabou sendo abordado pelos policiais. Segundo a assessoria de imprensa da PRF, quando isto aconteceu, o carro em que Vaninho seguia, logo atrás, fez uma manobra brusca em direção a um posto de gasolina, o que chamou a atenção dos policiais.

Uma equipe da PRF decidiu ir ao local e abordou o Prisma onde estava Vaninho e fez a prisão das três pessoas. Ao serem interrogados é que foi descoberto que estava no local uma das lideranças do PCV. A prisão ocorreu próximo ao Km 346, na BR 101, em Guarapari.