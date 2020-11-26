Naufrágio no ES: família identifica corpo de tripulante desaparecido

Eric Barcelos desapareceu após rebocador afundar em Guarapari. Outros dois tripulantes foram resgatados Crédito: Divulgação

O método de reconhecimento pela arcada dentária compara os dentes do corpo com exames odontológicos que foram feitos ao longo da vida de Eric. O velório do marítimo está previsto para começar às 15h desta quinta-feira (26) no cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde Eric será enterrado às 16h.

O NAUFRÁGIO

Chefe de máquinas, Eric Barcelos Rangel desapareceu depois do rebocador em que estava naufragar nas proximidades da Ilha Escalvada, em Guarapari, no dia 1º de novembro. Segundo os outros dois tripulantes, a embarcação colidiu com uma pedra e seguia de Vitória para o Porto de Açu, no Norte do Rio de Janeiro.

Os dois colegas foram resgatados em alto mar no dia seguinte, 2 de novembro. Ambos estavam bem debilitados, desnorteados e foram levados para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Um deles apresentava também hipotermia. No entanto, Eric não foi encontrado.

A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente. Nas primeiras buscas, a entidade utilizou um navio-patrulha, duas embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo e contou até com um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).