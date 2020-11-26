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Naufrágio no ES: família identifica corpo de tripulante desaparecido

O corpo de Eric Barcelos Rangel foi encontrado na Praia de Comboios, em Aracruz, na segunda-feira (23). A informação foi confirmada por familiares do marítimo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 00:56

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 00:56

Eric Barcelos desapareceu após rebocador afundar em Guarapari. Outros dois tripulantes foram resgatados Crédito: Divulgação
O corpo encontrado em Aracruz na última segunda-feira (23) é do marítimo Eric Barcelos Rangel, que estava desaparecido desde o naufrágio de um rebocador em Guarapari no início deste mês. A informação foi confirmada primeiramente, na noite desta quarta-feira (25), por Edson de Sousa, dono da embarcação que afundou. Na manhã desta quinta-feira (26), familiares de Eric também confirmaram que o corpo era do marítimo.
O corpo de Eric foi encontrado na Praia de Comboios, no município de Aracruz, e, segundo a Polícia Civil, estava em "adiantado estado de decomposição". Ele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passou por exame de identificação através da arcada dentária. Familiares do marítimo estiveram no DML na terça-feira (24) e levaram exames para tentar ajudar os peritos na identificação
O método de reconhecimento pela arcada dentária compara os dentes do corpo com exames odontológicos que foram feitos ao longo da vida de Eric.  O velório do marítimo está previsto para começar às 15h desta quinta-feira (26) no cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde Eric será enterrado às 16h.

O NAUFRÁGIO

Chefe de máquinas, Eric Barcelos Rangel desapareceu depois do rebocador em que estava naufragar nas proximidades da Ilha Escalvada, em Guarapari, no dia 1º de novembro. Segundo os outros dois tripulantes, a embarcação colidiu com uma pedra e seguia de Vitória para o Porto de Açu, no Norte do Rio de Janeiro.
Os dois colegas foram resgatados em alto mar no dia seguinte, 2 de novembro. Ambos estavam bem debilitados, desnorteados e foram levados para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Um deles apresentava também hipotermia. No entanto, Eric não foi encontrado.

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A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente. Nas primeiras buscas, a entidade utilizou um navio-patrulha, duas embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo e contou até com um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
No dia 11 de novembro, exatamente dez dias depois do naufrágio, a Marinha informou que suspendeu as buscas, mas que o serviço poderia ser retomado "se surgissem novas informações" e lamentou o ocorrido. Na ocasião, familiares se disseram decepcionados. O Ministério Público do Trabalho também investiga o caso.

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