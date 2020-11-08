Uma semana após naufrágio de rebocador no ES, busca por marítimo continua

Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, desapareceu após rebocador afundar Crédito: Arquivo de família

O desaparecimento do marítimo Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, completou uma semana neste domingo (08) . No mesmo rebocador em que ele estava, embarcação que naufragou e que ainda não foi encontrada, também estiveram dois outros tripulantes, que foram resgatados com vida na última segunda-feira (02), tendo sido encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Pedro Alves Nascimento Junior, de 31 anos, e Erlon Salomão receberam alta hospitalar na sexta-feira (06).

Rebocador que naufragou no domingo (01) Crédito: Internauta

De acordo com a esposa do chefe de máquinas, Rosângela Maria Rosa Barcelos Rangel, o momento é um misto de angústia e esperança. "A resposta final é de Deus. Estou aguardando essa semana com ansiedade e com fé de que dará tudo certo. Que seja solucionado esse caso, eu espero, porque é muita angústia e dor, que só eu sei. Muitos estão sofrendo, sentindo a falta do Eric, mas principalmente os mais próximos, como eu e meus filhos. Espero que essa semana seja definitiva, tem muita coisa a ser feita e eu tenho fé de que tudo seja solucionado essa semana", desabafou.

Para a filha mais nova do desaparecido, Erica Rosa Rangel, o momento pode ser definido como de tortura. "Toda vez que eu vou dormir eu penso no meu pai. Não saber onde ele está, o que aconteceu com ele desde domingo, 18h, não saber de nada está me agoniando demais, estamos sem conseguir comer ou dormir. No sábado (07) eu estava passando mal e percorremos toda Guarapari, Anchieta, andamos tudo , falamos com pescadores para saber se tinham notícia dele. Está sendo muito difícil", contou.

A jovem conta que o pai estava sempre muito presente. "Ele era um amigo, um parceiro, cobrava estudo e faculdade. A gente tem esperança ainda de que ele esteja vivo, porque é o que move a gente. De ele estar em algum lugar, recebendo alguma ajuda. Mas estamos passando agonia e dor, além da tortura de não saber o que aconteceu", afirmou.

Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), informou que prosseguem as buscas pelo tripulante do Rebocador Oceano I. Três embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) e o Navio Patrulha Macaé continuam as buscas na área compreendida entre Jacaraípe e Anchieta (ES).

O NAUFRÁGIO

Eric estava com outros dois tripulantes no rebocador, que seguia de Vitória para o Porto de Açu, em São João da Barra, no Norte do Rio de Janeiro. Os colegas dele foram resgatados na tarde de segunda-feira (2), após passarem várias horas em alto-mar, mas Eric não foi mais visto. O resgate, segundo a família do chefe de máquinas, foi acionado por tripulantes de um navio que viram o rebocador.

Os tripulantes foram resgatados pela lancha Falésia, da praticagem, e trazidos ao cais da Capitania dos Portos. Foram prestados os primeiros atendimentos médicos em ambulância do Samu, sendo em seguida encaminhados ao hospital. Eles informaram que a embarcação naufragou nas proximidades da Ilha Escalvada, em Guaparari. O rebocador teria colidido com uma pedra antes de afundar. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente com o rebocador