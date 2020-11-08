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Jardim Camburi

Morador de rua é encontrado morto ao lado de supermercado em Vitória

Homem não apresentava sinais de agressão ou tiro. Perita responsável pela análise do corpo informou que o óbito foi motivado por causa natural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 17:48

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 17:48

Corpo é encontrado em Jardim Camburi
Policiais foram acionados após corpo ser encontrado em Jardim Camburi Crédito: Geraldo Campos
Um homem não identificado, que vivia em situação de rua, foi encontrado morto na tarde deste domingo (08), ao lado de um supermercado, localizado na rua José Celso Cláudio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A polícia, que foi até o local checar a ocorrência de encontro de cadáver por volta das 16h. 
Segundo peritos, o corpo não tinha nenhum sinal aparente de agressão ou tiro e, provavelmente, trata-se de uma morte natural. O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que, somente após a finalização das diligências, haverá informações do caso. 

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