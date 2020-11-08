Morador de rua é encontrado morto ao lado de supermercado em Vitória

Um homem não identificado, que vivia em situação de rua, foi encontrado morto na tarde deste domingo (08), ao lado de um supermercado, localizado na rua José Celso Cláudio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A polícia, que foi até o local checar a ocorrência de encontro de cadáver por volta das 16h.
Segundo peritos, o corpo não tinha nenhum sinal aparente de agressão ou tiro e, provavelmente, trata-se de uma morte natural. O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que, somente após a finalização das diligências, haverá informações do caso.