Morador de rua é encontrado morto ao lado de supermercado em Vitória

Segundo peritos, o corpo não tinha nenhum sinal aparente de agressão ou tiro e, provavelmente, trata-se de uma morte natural. O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que, somente após a finalização das diligências, haverá informações do caso.