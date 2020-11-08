Grupo ateia fogo em ônibus do Transcol em Cariacica

Ônibus do Sistema Transcol ficou completamente destruído após incêndio criminoso Crédito: Gabriela Ribeti

Um ônibus da linha 705 do Sistema Transcol, que seguia para Nova Brasília, em Cariacica , na Grande Vitória, foi incendiado por um grupo de mais de 10 homens no início da tarde deste domingo (8), por volta de 12h45, no bairro Itacibá.

De acordo com apuração da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, que esteve no local, o ônibus seguia com cerca de 10 passageiros, sendo a maioria idosos. Ao passar pela ponte, na região, um grupo de cerca de 15 homens parou o veículo, entrou e ordenou que todos descessem. Em seguida, eles atearam fogo no veículo.

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Segundo a reportagem da TV Gazeta, o fato aconteceu cerca de cinco minutos após a tentativa de homicídio a um homem, conhecido como Mineirinho, na Rua 16 de Abril, na região da Maré, conhecida pelo tráfico de drogas. Um carro preto passou e, de dentro do carro, foram disparados mais de 20 tiros em direção a vítima. Ele foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, e deverá ser transferido para um hospital.

A Gazeta, o Acionado pela reportagem de, o Corpo de Bombeiros informou que foi chamado para atender uma ocorrência de incêndio em ônibus, no início da tarde hoje (8), no bairro Itacibá, em Cariacica. Segundo informações dos Bombeiros, criminosos retiraram os passageiros do coletivo e atearam fogo, sendo que as chamas foram extintas pelas equipes e a ocorrência deixada aos cuidados da Polícia Militar.

De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e da Polícia Militar, uma equipe policial foi informada por populares de que um indivíduo foi baleado no local e socorrido por familiares. Inconsciente, mas sem risco de morte, ele transferido pelo Samu até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Segundo informações do Pronto Atendimento, ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo, sendo um no pescoço e um na perna esquerda. Também de acordo com o Ciodes, cerca de 8 a 10 indivíduos atearam fogo no ônibus, após o homem ter sido baleado. O veículo foi guinchado para o pátio da empresa, onde será realizada a perícia. Buscas também estão sendo realizadas na região.

Acionada pela reportagem por volta das 14 horas, o GVBus respondeu, por volta das 18h40, por meio de nota, que o ônibus seguia para Nova Brasília, quando o motorista se deparou com um obstáculo na pista. Confira a nota na íntegra:

"Cerca de 15 pessoas apareceram e colocaram fogo no veículo. Ninguém se feriu. Um segundo ônibus vinha atrás, mas o motorista conseguiu fugir. Apesar do acontecido, as linhas estão circulando normalmente na região. O GVBus informa que registrou este ano um total de 12 coletivos incendiados por iniciativa de bandidos. Os prejuízos, que giram em torno de R$ 400 mil em média por veículo incendiado (valor médio de um novo), recaem em todo o sistema, porém, no bruto, são arcados pela empresa proprietária do ônibus queimado. Além disso, a destruição de um coletivo pode atrapalhar a operação, já que um ônibus novo demora em torno de três meses para ser fabricado, além do período dos trâmites legais para que ele entre em circulação".