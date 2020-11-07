Briga entre feirantes termina com dois irmãos esfaqueados em Vila Velha

Policiais da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar foram ao local do crime Crédito: Fernando Madeira

Dois irmãos ficaram gravemente feridos após serem esfaqueados por um feirante durante uma briga em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha , no início da noite da última sexta-feira (7). As vítimas, que também trabalhavam em uma feira, foram encaminhadas para o hospital. Já o acusado, fugiu do local antes da chegada da polícia.

De acordo com o relatório da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ), que registrou o caso como dupla tentativa de homicídio, o crime aconteceu por volta das 18h30 na região conhecida como Rua da Feira.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã deste sábado (07) e segundo testemunhas, tudo aconteceu após uma briga entre feirantes, envolvendo o acusado e dois irmãos de 31 e 16 anos.

A motivação da discussão não foi esclarecida, mas em determinado momento da briga houve luta corporal, um dos feirantes pegou uma faca e partiu para cima das vítimas.

Policiais da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar foram ao local e segundo o boletim de ocorrência da PM, o feirante de 31 anos foi esfaqueado na barriga e na perna. Já o adolescente de 16 anos, teve um corte no pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi ao local e socorreu os dois para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, devido ao grave estado das vítimas e informações desencontradas das testemunhas, não foi possível afirmar naquele momento a motivação do crime e as características do agressor, que fugiu do local antes da chegada da PM.