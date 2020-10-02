Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confusão

Briga entre quatro irmãos termina com dois deles esfaqueados em Vila Velha

Os policiais militares só foram acionados por funcionários do Hospital Antonio Bezerra de Faria, para onde os dois feridos foram levados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 09:05

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 09:05

O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha
O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Uma briga entre quatro irmãos terminou com dois deles esfaqueados no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Um idoso de 64 anos foi esfaqueado pelo irmão de 55 anos. Outro irmão de 65 anos foi defender o de 64 e acabou esfaqueado por um quarto irmão, de 68 anos.
Os policiais militares só foram acionados por funcionários do Hospital Antonio Bezerra de Faria, para onde os dois feridos foram levados. Eles deram a mesma versão e contaram que o irmão de 55 anos chegou alcoolizado em casa e xingando todos eles, o que provocou a confusão.
O idoso de 68 anos acabou fugindo. Já o irmão de 55 anos foi autuado pelo crime de lesão corporal. A Polícia Civil estipulou uma fiança de R$ 2,1 mil. Como o suspeito não pagou, ele foi levado para o presídio.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Polícia identifica autor de ameaças contra secretário de Segurança do ES

Casal de adolescentes assalta ônibus em cima da Terceira Ponte

Dupla é presa  após roubar carro e trocar tiros com a polícia no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados