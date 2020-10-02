Briga entre quatro irmãos termina com dois deles esfaqueados em Vila Velha

Uma briga entre quatro irmãos terminou com dois deles esfaqueados no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Um idoso de 64 anos foi esfaqueado pelo irmão de 55 anos. Outro irmão de 65 anos foi defender o de 64 e acabou esfaqueado por um quarto irmão, de 68 anos.
Os policiais militares só foram acionados por funcionários do Hospital Antonio Bezerra de Faria, para onde os dois feridos foram levados. Eles deram a mesma versão e contaram que o irmão de 55 anos chegou alcoolizado em casa e xingando todos eles, o que provocou a confusão.
O idoso de 68 anos acabou fugindo. Já o irmão de 55 anos foi autuado pelo crime de lesão corporal. A Polícia Civil estipulou uma fiança de R$ 2,1 mil. Como o suspeito não pagou, ele foi levado para o presídio.
Com informações da TV Gazeta