Casal de adolescentes assalta ônibus em cima da Terceira Ponte
Um casal de adolescentes assaltou passageiros de um ônibus do Transcol enquanto o veículo passava pela Terceira Ponte. O caso aconteceu nesta quinta-feira (1º).
Os adolescentes uma menina de 13 anos e o namorado de 17 usaram facas para assaltar pelo menos cinco passageiros.
Uma viatura da Polícia Militar passava pela alça da Terceira Ponte quando o motorista de um carro avisou aos militares que tinha passado por um ônibus na ponte e percebido que estava ocorrendo o assalto.
A viatura parou no bairro Itapuã e esperou o ônibus chegar ao ponto. O casal desembarcou e tentou entrar em outro ônibus, mas a PM impediu que o veículo seguisse com os suspeitos.
Os adolescentes foram apreendidos e confessaram o roubo. Na mochila de um deles, os policiais encontraram cinco celulares das vítimas. Os dois foram levados para uma unidade de internação.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta