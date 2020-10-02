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Casal de adolescentes assalta ônibus em cima da Terceira Ponte

Os adolescentes  uma menina de 13 anos e o namorado de 17  usaram facas para assaltar pelo menos cinco passageiros. Com eles, policiais encontraram cinco celulares das vítimas. Os dois foram levados para uma unidade de internação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 08:17

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 08:17

Fluxo de veículos na Terceira Ponte nesta segunda-feira (21)
Fluxo de veículos na Terceira Ponte nesta segunda-feira (21) Crédito: Reprodução / Câmeras Rodosol
Casal de adolescentes assalta ônibus em cima da Terceira Ponte
Um casal de adolescentes assaltou passageiros de um ônibus do Transcol enquanto o veículo passava pela Terceira Ponte. O caso aconteceu nesta quinta-feira (1º).
Os adolescentes  uma menina de 13 anos e o namorado de 17  usaram facas para assaltar pelo menos cinco passageiros.
Uma viatura da Polícia Militar passava pela alça da Terceira Ponte quando o motorista de um carro avisou aos militares que tinha passado por um ônibus na ponte e percebido que estava ocorrendo o assalto.

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A viatura parou no bairro Itapuã e esperou o ônibus chegar ao ponto. O casal desembarcou e tentou entrar em outro ônibus, mas a PM impediu que o veículo seguisse com os suspeitos.
Facas e celulares de passageiros foram apreendidos com os adolescentes
Facas e celulares de passageiros foram apreendidos com os adolescentes Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Os adolescentes foram apreendidos e confessaram o roubo. Na mochila de um deles, os policiais encontraram cinco celulares das vítimas. Os dois foram levados para uma unidade de internação.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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