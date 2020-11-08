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Serra e Vila Velha

Polícia detém suspeitos e apreende drogas em festas clandestinas no ES

Cocaína, ecstasy, MD, clorofórmio e mais drogas foram apreendidas em operações na Serra e em Vila Velha, além de simulacro de pistola e rádios comunicadores

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 13:39
Polícia Militar apreende grande quantidade de droga em festa clandestina na Serra
Polícia Militar apreende grande quantidade de droga em festa clandestina na Serra Crédito: PM/Divulgação
Em Vila Velha e Serra, policiais apreenderam mais de 800 frascos de loló, 100 comprimidos de ecstasy, cocaína em pinos e papelotes, MD, clorofórmio, maconha e pistola falsa, além de rádios comunicadores e base de carregamento. As operações, que visaram a acabar com festas clandestinas nas duas cidades, aconteceram na noite de sábado (7) e madrugada deste domingo (8).  Três suspeitos foram detidos e levados para delegacias.
No bairro São Francisco, na Serra, a Polícia Militar (PM) recolheu 770 frascos de loló, quatro frascos de lança perfume, 103 comprimidos de ecstasy, 23 papelotes de cocaína, 20 papelotes de MD, um litro de clorofórmio, três buchas de maconha, um simulacro de pistola, três rádios comunicadores e uma base para carregamento.
Polícia detém suspeitos e apreende drogas em festas clandestinas no ES
Segundo a PM, nesta operação, na noite de sábado (7), um homem acabou detido e foi encaminhado pelos agentes para a Delegacia Regional da Serra junto do material apreendido.
Já em Vila Velha, operação da PM com a Guarda de Vila Velha apreendeu 70 frascos de loló e três pinos de cocaína durante festas clandestinas na Orla de Itaparica, Santa Rita e Alvorada, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (8). Uma jovem de 25 anos e um rapaz de 26 foram detidos.
Polícia apreende cocaína e loló em festas clandestinas de Vila Velha
Polícia apreende cocaína e loló em festas clandestinas de Vila Velha Crédito: Félix Falcão/Comunicação PMVV
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, os frascos de loló e lança-perfume foram encontrados dentro de um espaço fechado em Itaparica. Lá, uma jovem de 25 anos se responsabilizou pelo evento clandestino e foi detida pelos policiais. Já a cocaína foi identificada com o rapaz, de 26, que tentou fugir do local assim que os agentes chegaram.

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BAILE CLANDESTINO EM SANTA RITA

A outra festa clandestina que a operação desmobilizou estava começando em um salão com capacidade para mais de 200 pessoas em Santa Rita. O responsável, segundo a prefeitura, foi notificado e orientado a retirar do local bebidas e aparelhagem de som.
Polícia apreende cocaína e loló em festas clandestinas de Vila Velha
Polícia apreende cocaína e loló em festas clandestinas de Vila Velha Crédito: Félix Falcão/Comunicação PMVV
Recebemos muitas denúncias de moradores acerca da realização dessas festas clandestinas. Normalmente esses locais criam as condições para a pratica criminosa e de atos ilícitos, justificou o secretário de Defesa Social e Trânsito, o coronel Oberacy Emmerich.

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