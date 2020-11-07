Grupo armado é detido após perseguição em Castelo

Polícia persegue homens armados noCentro de Castelo Crédito: Redes sociais

Uma perseguição policial na manhã desta sexta-feira (06) pelas ruas de Castelo , Sul do Espírito Santo, terminou com quatro suspeitos detidos, além da apreensão de armas e munições. O caso começou quando um dos detidos apontou uma arma para uma pessoa na rua, procurando por um homem que ele não conhecia.

Segundo informações da Polícia Militar , o morador abordado na rua contou que quatro homens estavam no veículo e chamaram por um nome que ele disse que não saber quem era. Neste momento, o carona apontou uma arma de fogo na direção do morador e depois o grupo fugiu do local com o carro.

Armas foram apreendidas pela Polícia Militar em Castelo Crédito: Redes sociais

Na ronda para encontrar o veículo onde estavam os suspeitos, os militares encontraram um carro chegando nas proximidades dos fundos de um supermercado. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir sentido ao Centro.

Houve perseguição e o motorista freou de forma brusca em frente a uma oficina. Um homem saiu do carro segurando uma arma de fogo. Ele tentou jogá-la embaixo dos carros e foi abordado. Um outro suspeito armado também saiu do carro e tentou fugir para dentro da oficina, mas também foi detido.