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Sul do ES

Grupo armado é detido após perseguição em Castelo

Quatro suspeitos foram detidos após abordarem um morador da cidade, apontando a arma para a vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 21:30

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 21:30

Polícia persegue homens armados noCentro de Castelo Crédito: Redes sociais
Uma perseguição policial na manhã desta sexta-feira (06) pelas ruas de Castelo, Sul do Espírito Santo, terminou com quatro suspeitos detidos, além da apreensão de armas e munições. O caso começou quando um dos detidos apontou uma arma para uma pessoa na rua, procurando por um homem que ele não conhecia.
Segundo informações da Polícia Militar, o morador abordado na rua contou que quatro homens estavam no veículo e chamaram por um nome que ele disse que não saber quem era. Neste momento, o carona apontou uma arma de fogo na direção do morador e depois o grupo fugiu do local com o carro.
Armas foram apreendidas pela Polícia Militar em Castelo Crédito: Redes sociais
Na ronda para encontrar o veículo onde estavam os suspeitos, os militares encontraram um carro chegando nas proximidades dos fundos de um supermercado. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir sentido ao Centro.

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Houve perseguição e o motorista freou de forma brusca em frente a uma oficina. Um homem saiu do carro segurando uma arma de fogo. Ele tentou jogá-la embaixo dos carros e foi abordado. Um outro suspeito armado também saiu do carro e tentou fugir para dentro da oficina, mas também foi detido.
Com os outros dois ocupantes foi apreendido um revólver e uma pistola. Ao todo, com os indivíduos foram apreendidos quatro celulares, duas carteiras com documentos de identidade e cartões, um relógio, dois cordões, dois anéis, um coldre de revólver, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, uma pistola calibre 380 com 13 munições intactas, o carro e vários papéis com placas de veículos. Todos foram encaminhados para a delegacia.

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